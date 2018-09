Fortsatt er fri abort et mål millioner av kvinner bare kan drømme om.

I år er det 40 år siden abortloven ble innført i Norge. For oss kvinner betyr dette 40 år med selvbestemmelse, 40 år uten strikkepinner og ulovlige aborter og 40 år med mer frihet. Fortsatt er dette et mål millioner av kvinner bare kan drømme om. Blant disse er de argentinske kvinnene, som nylig tapte kampen for en ny og trygg abortlov.

8. august stemte overhuset i Argentina over landets rigide abortlov, som av blant annet VG blir beskrevet som en av verdens strengeste abortlover. Utfallet av den 15 timers lange debatten var at et flertall i overhuset samlet seg om den eksisterende abortloven, som kun tillater abort dersom vedkommende har blitt voldtatt eller utsatt for incest.

Som 19-åring har jeg vokst opp i et Norge hvor strikkepinner og kleshengere er metoder som tilhører historien. Dette er ikke den virkeligheten argentinske kvinner og millioner av andre kvinner lever i. For i dag er nemlig abort fullstendig ulovlig i over 50 land, og i flere latinamerikanske land er det større takhøyde for å voldta kvinner og jentebarn enn det er for damer og jenter til å bestemme over egen kropp.

I Argentina har anslagsvis 3000 kvinner siden 1983 dødd som følge av utrygg abort, og årlig blir rundt 500.000 aborter gjennomført ulovlig i Argentina. Som oftest uten helsepersonell, og med strikkepinner, kleshengere eller plantemidler. Denne dystre statistikken vil trolig ikke endre seg etter utfallet av sommerens abortkamp.

I flere år har kvinner i Argentina og flere latinamerikanske land kjempet for abort. Kampen for selvbestemmelse er en kamp som millioner av kvinner løfter hver dag, og som kvinner straffes for å kjempe. Imens flere ofte tenker at dette ikke er en kamp som er aktuell i Norge, vet vi at det fremdeles finnes holdninger og krefter som truer en av kvinnebevegelsens største seire. Dette ble blant annet illustrert da regjeringen foreslo en reservasjonsrett for leger som ikke ønsket å utføre abort, etterfulgt av Kristelig Folkepartis forslag om å innføre en «skamdag» for damer som vil utføre abort. Når dette er holdninger som rører seg i det norske politiske landskapet, hvordan er det da for kvinner som vokser opp i samfunn hvor konservative tanker står sterkere?

I vår tid finnes det markedskrefter som tjener på konservative abortlover som frarøver kvinner sikkerhet og selvbestemmelse. I Argentina kan kvinner med tykk lommebok benytte seg av det private markedet for å utføre abort, og på den måten kjøpe seg til en selvbestemmelse som fattige kvinner bare kan drømme om.

Også i Norge finnes det fremdeles holdninger vi må kjempe mot for å sikre at kvinner fortsatt skal ha rett til å ta abort. Vi må også stå sammen med våre medsøstre i andre land, fordi ingen er fri før alle er det.