Julaften er barnas dag, sier man. Likevel gjør en del foreldre det til sin dag ved å smake på alle de klirrende gavene fra voksenbutikken.

Vi reiser oss fra benkene, med sangheftene i hånden, og ønsker julen velkommen inn i hjem og hjerter. Grønt og glitrende også i kirken, men med julespill om Jesusbarnet i stedet for det forsvunnet skjegget. Presten velsigner oss, mens vi venter på pinnekjøtt og ribbe. Maria ventet på barnet sitt.

Hjemme møtes vi av lukten av jul, og svin skal nytes både i form av ribbe og marsipan. Sprø svor knaser julen velkommen og overdøver gullguttene med sølvstemmene. Brent barn skyr ilden, men man skal visstnok få både god sangstemme og pene barn av brent mat, så om svoren er litt brent, er det bare til å forsyne seg, ellers forsyner bestemor deg. Bestemødre viser kjærlighet gjennom ekstra store hjemmestrikkede gensere under juletreet, med påfølgende måltider for å fylle dem. I julen feirer vi at Jesus ble født, mens våre mager er fylt av forventninger til julemiddag og gaver.

Ho ho ho, sier julenissen, men bare om det er barn der. For en jul uten barn, er en jul uten julemagi og barnlig lyst. Hvem kommer vel på å gå rundt en enebærbusk vi ikke har, eller sette ut grøt til nissen vi ikke tror på dersom vi ikke har et barn og drømme oss bort med? Barn er gledesmittere som sprer rundt seg med julestemning. Julaften er barnas dag, sier man. Likevel gjør en del foreldre det til sin dag ved å smake på alle de klirrende gavene fra voksenbutikken.

Jeg ønsker også julen velkommen, kanskje fra kirkebenk med sanghefte og et stort smil. Den er jo bare midlertidig, og jeg skal prøve å fylle angstboblen i magen med god mat og godt selskap. Vi er mange som gleder oss til etter tusenvis av kroner har eksplodert fargerikt på himmelen, og hverdagen sakte men sikkert stabler seg på beina. Vi har fått mer kjøtt på beina, som man sier, og i dét årtusenet vårt når myndighetsalder, er det slutt på søtsaker, hvertfall fra neste mandag av, eller kanskje etter påske. Vi drømmer om sommeren, hvor vi gruer oss til solen snur. Det er heldigvis jul bare én gang i året, og jeg gleder meg til det er lenge til neste gang.

Jeg ønsker en god jul til de som gleder seg og de som gruer seg. Jeg klapper i hendene, jeg synger og jeg ler, og at smilet er falskt gjør vel ingenting, siden juletreet også er det.