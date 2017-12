Desember som egentlig skal være så fin og hyggelig har blitt til et mareritt av logistikk.

Jeg har to barn. De har som mange andre barn, hver sine fritidsaktiviteter. De har ikke mange, men to hver. Dette gir oss en til tider travel hverdag, siden fire av fem ettermiddager i uken går med til dette, i tillegg til de daglige tingene som lekser og lignende. Vi gleder oss derfor alltid til helgene, for da har vi som familie tid til å gjøre ting sammen og kose oss. Helt til førjulstiden. Denne tiden som egentlig skal være så fin og hyggelig, blir til et mareritt av logistikk og et maraton av avslutninger.

Før (når jeg vokste opp) var det slik at dersom man hadde en aktivitet utenom skolen, så var avslutningen av denne gjerne på samme dag og tid som den ellers var. Og det var greit, for den tiden var jo allerede satt av til dette.

Privat

Men ikke nå lengre. Nå er det som om alle kor, teatergrupper, danseskoler, musikkskoler, sportsklubber og andre prøver å overgå hverandre i å lage storstilte forestillinger for å vise frem det de kan. Og dette kan de tydelig ikke gjøre i ukene, så de legger det til helgene. Gjerne med flere generalprøver og ekstraøvinger i helgene forut for den aktuelle forestillingen.

Noe som for vår families tilfelle vil si at alle helger fra begynnelsen av november til rett før jul går bort i øvinger og avslutninger. Ja, jeg vet vi har valgt det selv ved å la barna være med på disse aktivitetene, men vi valgte ukedagene, ikke helgene.

Min bønn til alle lag, kor, teatergrupper, danseskoler, musikkskoler og sportsklubber er derfor: Kan ikke vi som familie få lov til å ha noen helger i fred? Kan dere være så snill å ikke spise opp all tiden vi har sammen?

Her sender jeg i tillegg en liten «heads-up» til handelstanden, for dette påvirker dere også. Dersom dere lurer på hvorfor nettsalget har gått sånn opp de siste årene, så er det fordi vi som foreldre ikke lengre har tid til å gå i butikkene for å kjøpe julegavene. Den eneste tiden vi har til dette er om kvelden etter at alle aktivitetene er over, og da er det bare nettshoppingen som er åpen.

Jeg ser at for vår families del må alle julegavene som ikke er kommet i hus via nettet kjøpes inn lørdag 16. desember, som i år er den eneste dagen i november og desember vi ikke har noe på plakaten.