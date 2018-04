Mitt møte med Nav etter 25 år som yrkesaktiv er nedslående. Slik det fungerer i dag, er beskjeden «vi kontakter deg, du kontakter ikke oss».

Har du noen gang prøvd å sende en e-post til ditt lokale Nav-kontor? Det går nemlig ikke. Når resten av verden har dialog gjennom e-poster, så ber Nav deg laste ned skjemaer som du skal skrive ut, for så å sende dem med posten. Joda, vi lever i 2018 og ikke 1998, men Nav beskytter seg slik at det er umulig å komme i personlig kontakt med dem.

Jeg tenkte det skulle være enkelt. Jeg ble utbrent og sykmeldt etter 25 år som leder, og legen anbefalte meg å finne på noe annet å gjøre.

Jeg har blitt 50 år, og jobbet innen en sektor i arbeidslivet som kan bli kategorisert som ganske smalsporet. Utdannelsen min er teologisk, og jeg har vært pastor i frikirkelige menigheter. Selv om realkompetansen er bred, og jeg har bygd opp skole og startet nye menigheter, så er det likevel ganske snevert.

Allerede i sykmeldingsperioden kontaktet Nav meg, og jeg ble sendt på kurs jeg ikke trengte. Jeg skulle lære å skrive CV på ett av kursene, for så finne ut hva min realkompetanse var på et annet kurs. På begge kursene endte det med at jeg hjalp de andre som var på kurset med diverse, for selv kursholder var helt hjelpeløs når en på tiltaket ikke hadde e-postadresse, og kursholder ikke visste hvordan man opprettet det. Det tok meg fem minutter, og så var både kursholder og personen på tiltaket glade.

Jeg kan skrive CV, og jeg kjenner min realkompetanse. Det hørte ikke Nav på. Der skal alle gjennom det samme systemet uansett. «I Nav gjør vi ikke forskjell på folk», ser ut til å være et motto.

Nå har jeg søkt på arbeid i en god del måneder. Jeg er realist og vet at med min bakgrunn skal det litt til å få napp. Det skal litt tøffhet til for å våge å satse på en tidligere pastor som er gründer av natur og god på coaching og teambygging.

Jeg tenkte derfor at jeg burde omskolere meg. Jeg vil ikke ligge samfunnet til byrde. Mens jeg ennå mottar lønn fra tidligere arbeidsgiver, tenkte jeg at inntil jeg får en jobb jeg virkelig ønsker, kan jeg kjøre buss eller lastebil.

Jeg tenker det er bedre for samfunnet at Nav hjelper meg meg omskolering enn at jeg hever arbeidsledighetstrygd. Jeg gikk derfor inn på Nav.no for å finne en e-postadressen til mitt lokale Nav-kontor. Til min store overraskelse er det altså ikke mulig i 2018 å sende en e-post til Nav. Jeg har til og med navnet på personen jeg ønsker å sende til, men det er altså umulig.

Det endte med at jeg sendte et notat på en av Nav sine sider, og fikk da meldig om at min melding ville bli sendt videre til mitt lokale Nav kontor. Hurra for byråkratiet.

Svaret derfra ble at det ikke fantes midler til omskolering. Jeg måtte bare fortsette å søke jobber, og lykke til. Selvfølgelig gikk det ikke an å svare på meldingen, for det er tydeligvis ikke interessant om jeg skulle ha noen nye forslag i denne saken. Dialog er nemlig ikke poenget hos Nav, ser det ut som. Det er systemet som er viktig, og derfor skal man visst ha minst mulig kontakt med dem som jobber på Nav.

Om jeg ikke får jobb til høsten, er det altså bedre at jeg begynner med arbeidsledighetstrygd enn å gjøre nytte for meg. Det vil koste samfunnet tre ganger så mye som omskolering i løpet av ett år.

Jeg så senest for et par dager siden at Tide søkte etter 30 bussjåfører. Jobben er der, men Nav ser ikke på praktisk samfunnsøkonomi. Deres byråkratiske tankesett hindrer dem kanskje fra det?

I BT 18. april kunne vi lese at altfor mange går fra lang sykemelding til uføretrygd. Diskusjonen går på at man at man kanskje ikke burde få full lønn i sykmeldingstiden, det vil tvinge folk raskere tilbake til arbeid. Å gå sykmeldt for lenge fører til at mange aldri kommer seg tilbake til jobb.

Det er sikkert sant.

Jeg vil i jobb og vil gjerne omskoleres. Men uten dialog med Nav på e-post, er det ikke så lett som man skulle tro. Hvorfor Nav ikke kan gi deg en e-postadresse for at man kan fortsette dialogen, er for meg helt uforståelig. Kanskje Nav sine egne tungvinte systemer er med på å fremprovosere flere til å bli uføretrygdet?

Selve nøkkelen til at Nav skal fungere, er muligheten for gjensidig dialog. Slik det fungerer i dag, er beskjeden «Vi kontakter deg, du kontakter ikke oss». Jeg har aldri møtt dette systemet før, og har trodd det var noe bra i vår velferdstat. Jeg er sjokkert over tilbudet Nav gir meg.

Jeg har betalt min skatt med glede i 25 år. Men når systemet ikke lenger tenker mennesker, men heller på å ivareta sine interesser, fungerer ikke systemet lenger.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.