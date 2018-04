I et Europa som blir stadig eldre – og tilsynelatende surere – kan en ung europaorientert befolkning være et positivt tilskudd.

EU-kommisjonen har anbefalt å starte forhandlinger om EU-medlemskap med Albania, og denne uken møtte presidenten for Det europeiske råd, Donald Tusk, Albanias statsminister Edi Rama i Tirana. Forhandlingene er bra, men Albania har fortsatt mye å leve opp til.

Nordmenns reisevaner har endret seg veldig de siste årene, og mange har fått øynene opp for Balkan som feriedestinasjon. Den søralbanske byen Sarandas vakre strender har lokket til seg stadig flere vesteuropeiske turister, som fristes av billige priser og muligheten til å prøve noe helt nytt – en kort fergetur fra Korfu. Tidligere statsminister Sali Berisha kan derfor endelig sies å ha vunnet frem med erklæringen om at Albania er som Sveits med hav, og at investorer bør flokke til landet for å investere i ferieeiendom.

Det Albania Europa nå blir kjent med, fremstilles som et eldorado for billige varer og drinker. Det er det for så vidt, men dette er neppe blant elementene EU-kommisjonen har vektlagt. Da det albanske landslaget i fotball begynte å hevde seg i turneringer, virket det som om folk aldri hadde hørt om landet før, eller knapt trodde noe derfra kunne fungere.

Albania var lenge Europas mest isolerte land under Enver Hoxhas 40 år lange kommuniststyre, og til og med kommunistisk litteratur fra andre land ble konfiskert ved innreise til landet. For de fleste albanere ville tilgang på tillatt afrikansk kommunistisk litteratur være bedre enn relativt lite kontroversiell litteratur fra nabolandene.

Albania var på papiret i krig med Hellas helt til Hoxhas død. Rundt Hoxha var det en ekstrem personlighetskult. Han bygget blant annet over 170.000 underjordiske bunkere til en befolkning som på det høyeste så vidt bikket tre millioner. Om du er på stranden eller fjellet i Albania, er sjansen altså stor for at du snubler over en underjordisk forsvarsbunker.

Rundt 1990 brøt hele den albanske staten sammen. Fanget av voksesmertene i kjølvannet av kommunismens fall, ble allerede fattige albanere robbet for 400 dollar pr. hode i 1997, etter at styresmaktene hadde vært involvert i en rekke ille ponzi-ordninger og pyramidesvindler. Folk tok til gatene, og resultatet ble et opprør på grensen til full borgerkrig med over 2000 døde.

Ingen i Albania var i stand til å håndtere den nye verdensordenen på begynnelsen av 1990-tallet, og det var sivilbefolkningen som betalte. Kilder jeg har snakket med i området, har fortalt om militærdepoter som ble robbet og kalasjnikover som ble solgt på gaten for fem deutsche mark i perioden etter statens sammenbrudd. Trafikkregler var ikke-eksisterende.

En bølge av kriminalitet og lovløshet fulgte på grunn av desperasjon og ekstrem fattigdom, og må ta mye av skylden for at et av landets mest kjente eksportprodukter har vært narkotika. Det har resultert i en del uheldige stereotyper, særlig om albanske menn, som for de aller fleste selvfølgelig er helt ufortjent.

Dette var altså situasjonen bare for et par-tre tiår siden. Det er derfor ikke rart at EUs utenrikssjef Federica Mogherini har uttalt at EU har sett resultater de tre siste årene som de ikke trodde det var mulig å oppnå.

Albanias økonomi kunne gått bedre, men pilene peker oppover. Utenlandske investeringer har aldri vært høyere, og veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) har de senere årene ligget på minst 3,5 prosent. Helt nødvendige reformer har funnet sted innen for eksempel utdanningssektoren og domstolene, for å avpolitisere viktige sektorer.

Sosial liberalisering er også på gang. Kilder jeg har snakket med, har fortalt om sjokket de opplevde første gang seksualitet ble åpent diskutert på albansk TV, men at tiden antakeligvis var overmoden for det. Kvinner som stort sett har bodd hjemme til de flyttet til mannens familie, har begynt å frigjøre seg og flytter ut alene.

Men viktige oppgaver gjenstår. Ledende politiske skikkelser i Albania legger offentlig ut memes av hverandre, fremstilt som esler, terrorister og kokainsniffere. Homofile og transpersoner beskriver livene sine som svært vanskelige, og har fått høre på direktesendt TV at de burde dø. Særlig på landsbygden har kvinners levekår i flere tilfeller vært så ille, at de har laget en pakt med landsbyen om å leve som menn, såkalte «Sworn Virgins». Denne praksisen er i ferd med å dø ut, og på papiret skal albanske kvinner være juridisk likestilte med menn. Offentlig stillhet og mangel på implementering gjør derimot at dette i praksis langt fra er oppnådd, og vold mot kvinner i hjemmet er et svært alvorlig samfunnsproblem.

Men Albanias befolkning, og Balkans befolkning generelt, er ung og europavennlig. Landet har på kort tid gjort merkverdige fremskritt, og bør belønnes deretter som en seriøs forhandlingspartner. I et Europa som stadig blir eldre – og tilsynelatende surere – kan en ung europaorientert befolkning fra voksende økonomier være et positivt tilskudd. Balkan trenger EU, og EU trenger Balkan dersom det europeiske prosjektet skal stå inne for sine idealer.