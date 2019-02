Idiotisk å bøtelegge på bussen

LOVLIG: Det er lov å ha stående passasjerer på samme bussen som man får bot dersom man sitter uten belte, skriver innsenderen. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Svein-Atle Engeseth Frekhaug

Publisert: Publisert 15. februar 2019 18:00







Loven som gir mulighet til å bøtelegge busspassasjerer som ikke bruker setebelte, er idiotisk. Det er lov å ha stående passasjerer på samme bussen som man får bot dersom man sitter uten belte. De fleste bussene har omtrent 55 seter, men kan ta mer enn 100 passasjerer.

I et demokrati antar en at borgerne er fornuftige og i stand til å ta fornuftige valg og avgjørelser. Denne loven er ikke bare fornuftsstridig, men også en hån mot fornuften. Det er på tide at vi kvitter oss med denne loven.