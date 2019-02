Hypp på mindre lønn?

DEBATT: Rekk opp hånden om du har lyst å gå ned i lønn i 2019. Vi skal nemlig gjøre Norge billigere!

BLI MED: Dugnad står sterkt i Norge, og hvis vi alle nå går sammen og går ned i lønn, så blir landet vårt mye billigere å leve i for oss alle, oppfordrer Thomas Anthun Nielsen. Foto: Torstein G. Bøe (arkiv)

Thomas Anthun Nielsen Bergen

Publisert: Publisert 5. februar 2019 14:43

Hvem vil ikke ha billigere mat, billigere flyreiser eller billigere varer? Alle vil vel det! Så hvem er med på den store lønnsdugnaden 2019 «Gjør Norge billigere»? Norge er et dyrt land å bo i, men nå kan vi endelig gjøre noe med det!

På TV-en min hopper en ung kvinne rundt i grønn uniform og lover meg at de gir seg aldri på pris! De skal være billigst! De skal vinne VGs matbørs hver gang. Med billigere varer enn konkurrentene. Jeg regner nesten med at hun er mer en villig til å gå ned i lønn, slik at kjeden hun jobber i forblir landets billigste.

Bøndene har vært med på dugnaden lenge, og de tar gjerne et lønnskutt eller to slik at kjøttdeigen vår blir billigere. De andre som produserer maten vår, er også med på dugnaden. De kutter kostnader både her og der.

Les også Arrangerer alternativ til kjøpefesten

I Norge har vi i tillegg vært så flinke til å flytte produksjonen av maten vår til utlandet. Der koster en arbeider mindre i timen, noe som gir billigere mat for oss. For ikke å snakke om de som transporterer maten. DER snakker vi hverdagshelter!

Kjære lastebilsjåfører, tenk hvor mange nordmenn dere gleder når de får norsk kjøttdeig til 19,90 kroner kiloen til fredagstacoen? Dere skal få deres lønn i himmelen, ikke på lønnskontoen.

Flere yrker er på denne dugnaden. I luftfarten gjør de en strålende jobb med å flytte folk over i vikarbyråer med dårligere lønn og betingelser, slik at vi får råd til en ekstra tur til Gran Canaria for å handle billig taxfree. Hvis landets håndverkere blir med på dugnaden, vil sikkert flere bruke hvit arbeidskraft i stedet for den svarte.

Rundt om i landet bidrar mange til dugnaden ved å legge ned butikkene sine, slik at overgangen fra dyr butikkhandel til billig netthandel kan gå fortere. Men det er fortsatt deler av samfunnet som tviholder på sin høye lønn og dermed gjør landet vårt dyrere.

Bli med! Dugnad står sterkt i Norge, og hvis vi alle nå går sammen og går ned i lønn, så blir landet vårt mye billigere å leve i for oss alle.

