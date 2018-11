DEBATT: Det finnes helter i vårt samfunn.

Du kjenner sikkert noen av dem, som gjennom hele døgnet står opp til innsats for andre. De heltene jeg vil snakke om er våre gutter og jenter i blå, grønn eller lyseblå uniform.

Våre soldater er ungdom som melder seg til tjeneste for landet. Tjeneste for Erna og Jonas, for deg og meg, dine foreldre, barn og barnebarn.

I en eller annen leir sverger man på at om fare truer, skal de være beredt til å ofre liv og helse.

Ungdommen selekteres, utdannes og trenes. De vokser, de modnes, blir erfarne.

Noen er menige og andre blir befal, noen få blir sjefer. Alt for å bli klar for den potensielt brutale jobben de sammen kan bli satt til.

Felles for alle er at de prøver så godt de kan. Både for at du skal være stolt over den innsatsen de legger i dette, men og for at det kan øke sjansen for at en overlever når treningen blir virkelighet.

Yrket er unikt og kan kanskje oppsummeres slik. Når du sammen med dine søker tilflukt og gjemmer deg. Når du og din familie håper på å ikke blir fanget i kryssilden, så finnes det noen som sier farvel til sine. Noen som har gitt ungene sine en klem og sagt «jeg elsker deg» til sin kone eller mann, «vi ses igjen» selv om de vet at det ikke nødvendigvis stemmer.

Soldatene sier adjø til dem som man ønsker å beskytte mest. Adjø til dem som nå mangler noen som med sin trening kunne ha hjulpet best. Svulstig, ja, men sant.

Tenk litt over hvem soldatene er og faktisk gjør, tenk på hva de kan måtte ofre. Tenk litt, før du kaster deg over tastaturet og sender morsomheter rundt hele verden.

Klart, soldater gjør feil, feil akkurat som du. Det at de «bommer», kan resultere i konsekvenser som du nå ser blant annet med KNM «Helge Ingstad». Alvorlige feil, men denne gang heldigvis ikke dødelige. Er det takket være omfattende øvelser og trening? Jeg kan love deg at når en står ansvarlig, så kjenner både soldatene og befalet noe voldsomt på akkurat det.

Når du i full offentlighet, på Facebook, i kommentarfelt, på butikken eller på legekontoret kaller dem udugelige. Når du dømmer «barnehagen» ut fra bruddstykker og halvsannheter, om de har innover- eller utovertiss, eller når du kaller dem for overbetalte alkoholiserte tullinger, så hjelper du ingen med noen ting. Hva er så ditt poeng?

Ditt bidrag må ikke være så mye egentlig, ganske lite faktisk.

Resultatet av det som hendte er synlig ved Sture, vi vet alle hva en fregatt koster. De som kanskje vet dette best, er nok de som sto på broen den natten.

Meninger er jo bra, diskuter med kompiser og familie. Det er og lov å le litt samt trekke oppgitt på skuldrene. Men vær så snill, ikke kast deg inn i det forhåndsdømmende.

Ikke spark dem når de ligger nede. Hold litt igjen, reflekter litt, vent på sannheten.

Dette er altså våre gutter og jenter som skal være der for oss når vi trenger dem som mest. Kan ikke du gjøre det samme nå når de trenger deg?