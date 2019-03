Med slike demokrater, hvem trenger diktatorer?

DEBATT: Dette er en type propaganda vi trodde tilhørte forgangne tider.

KONTRAST: Svart-hvite bilder fra andre verdenskrig og en hentydning til de gule vestene er satt i kontrast til forelskede ungdommer og folk som spaserer trygt i en fiktiv bilfri Champs-Élysées. Slik illustreres en av talene til Emmanuel Macron i en omstridt video fra partiet hans. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

George Chabert Professor, Institutt for språk og litteratur, NTNU

Publisert: Publisert 24. mars 2019 06:00







«There is no alternative!» Ifølge Margaret Thatcher fantes det intet alternativ til liberalismen. Utviklingen av sosialdemokratiske partier i Europa – med Mitterrand i Frankrike, Tony Blair i England, Felipe González i Spania og Gerhard Schröder i Tyskland – viser unektelig at den britiske baronessen hadde et poeng.

I dag slår Emmanuel Macron fast at man ikke har noe valg – punktum! I et videoklipp i forbindelse med EU-valget i mai hører vi en hysterisk, fransk president rope at enten er folk for ham – eller så hater de Europa. Om de franske velgerne ikke gir Macron sin stemme, er de for det «nasjonalistiske og populistiske ondet».

Videoklippet setter bildet av en kommende apokalypse opp mot bildet av en lys fremtid med Emmanuel Macron. Svart-hvite bilder fra andre verdenskrig og en hentydning til de gule vestene er satt i kontrast til forelskede ungdommer og folk som spaserer trygt i en fiktiv bilfri Champs-Élysées. Vi ser enigmatisk truende, italienske regjeringsledere, Steve Bannon (les: Donald Trump) og den store stygge ulven selv: Marine Le Pen.

«Vi har sett dem før», skriker Macron. Bilder fra andre verdenskrig forklarer oss hvor. Vi skjønner at dommedag og katastrofe venter Frankrike og verden om folket ikke hyller presidentpalassets nye gud.

Les også Frankrike krever klarhet fra britene

Dette er en type propaganda vi trodde tilhørte forgangne tider: Vi trenger ikke velge noen eller noe, eller for den saks skyld delta i usikre demokratiske valg, siden vi «ikke har noe valg». Så langt har den franske politiske virkeligheten kommet. Propaganda basert på karikatur av motstandere, frykt og fornektelsen av det demokratiske valget: «Du har ikke noe valg!»

«Vi ønsker å se Frankrike som en aktiv deltaker i de internasjonale nettverk mot ekstremisme, og vi ønsker å høre hva Frankrike gjør for å motvirke ekstremistiske stemmer i egen befolkning.» Dette sa Erna Solberg i februar 2018. Ett år seinere har vi hørt og sett hva Macron kan gjøre, både i Frankrike og i verden for øvrig.

Undertrykkelsen av demokratiske demonstrasjoner i Frankrike har nå vært så voldelig at det amerikanske nettstedet Bloomberg i januar erklærte: «Macron’s Yellow Vest Response Makes Putin Look Soft».

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Chiles tidligere president Michelle Bachelet, som selv opplevde politivold i eget land, har uttrykt sin bekymring for situasjonen i Zimbabwe, Sudan, Haiti – og Frankrike. Der blir de gule vestene blir hensynsløst slått ned fordi de protesterer «mot det de ser som en utelukkelse fra økonomiske rettigheter og deltakelse i det offentlige liv.» Europaparlamentet dømte Frankrike for «uforholdsmessig» politivold og for en bruk av flashball og andre såkalt ikke-dødelige våpen som påførte mange mennesker alvorlige krigsskader.

Les også Gule vester plyndret butikker i Paris

Macron har også markert seg utenlands. Nylig anklaget han Tyskland og Østerrike for «ren demagogi». Macron var rasende fordi disse landene ønsket et eksportforbud av våpen til Saudi-Arabia. Det arabiske kongedømmet har siden 2015 deltatt i borgerkrigen i Jemen, der mer enn 85.000 barn så langt er døde av sult og sykdommer. Men hva så? «Man må ikke blande alt!» Saudi-Arabia er jo Frankrikes nest størst våpenkunde, med 1,38 milliarder euro i 2018.

Vi kjenner det gamle ordtaket: «Med slike venner, hvem trenger fiender?» Nå kan vi trygt foreslå et nytt: «Med slike demokrater, hvem trenger diktatorer?»

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg