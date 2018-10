Har dere hørt uttrykket «Ikke bare hør, men lytt»? Jeg ønsker at dere, våre folkevalgte, lytter. Nøye.

Min samboer og jeg bestemte oss for åtte år siden å flytte til den lille bygden Haugland i Arna. Her fant vi et lite hus som endelig sto til vår økonomi og livsstil. Vi valgte denne plassen fordi den hadde alt hva vi så etter: En liten skole med rykte for fantastisk skolemiljø, sentralt – men likevel på landet, nærhet til jobb, barnehage og det meste av servicetilbud innenfor en viss rekkevidde. Hvor fantastisk er ikke det?

Våren 2017 ble det vedtatt at Haugland skole skulle legges ned. År med kamp førte en hel bygd i fortvilelse og i undring over hvordan stormakten stadig lar seg styre av målet om effektivisering i stedet for menneskelige verdier, utvikling og miljø.

Verdt å nevne er at skolen var ratet som en av landets beste på faglige tester, for ikke snakke om når det kom til godt skolemiljø. Tilnærmet null mobbing! Tenk det, barn fra åtte-niårsalderen med god forståelse av hva empati og medmenneskelighet faktisk er.

Så eksploderte neste bombe: Ytre bomring, bypakken. Så her bor vi, i Bergens lilletånegl, som jeg vil kalle det, for det er det bygden vår er. Og nå skal lilletåneglen sørge for at hjertet – byen – får flere årer.

Høres dumt ut, ikke sant? Like dumt som at vi i bygden skal bidra med å finansiere bybane til Fyllingsdalen og Åsane og utvikle infrastrukturen på veinettet i bykjernen. Og så, etter 30 år kommer et lite bidrag til utvikling av veinettet som knytter Arna sammen med de andre bydelene.

Arnabuenes håp om tunnel fra Arna til sentrum ble tidlig skrinlagt med begrunnelse om at det ikke ville gagne sentrumstrafikken. I stedet for åtte kilometer i tunnel, dundrer nå mangfoldige tusen biler og lastebiler rundt i bydelene for å nå sentrum. Snakker vi dobbeltmoral? Jeg er også litt nysgjerrig på luftkvaliteten i Arna en fredags ettermiddag hele vinteren gjennom.

Det snakkes i disse dager om Ingenmannsland, altså Hordvik og Hylkje i Åsane. Jeg føler Arna er litt i samme situasjon, så Ødemarken er en god betegnelse for bydelen som står like uberørt som for 15 år siden. Innbyggertallet består, og utviklingen av bydelen er minimal. For øvrig er Arna stedet der fylkeskommunen ønsket ny godsterminal. Gjem og glem den bort i Ødemarken.

Så i likhet med Ingenmannsland, vil Ødemarken omtrent aldri dra nytte av godene bomringen fører med seg, i hvert fall ikke de første 20 årene. På det tidspunktet har hver og en bileier bidratt med noen hundre tusen kroner i bompenger!

Jeg har aldri klaget over bompenger tidligere, jeg har faktisk sett på det slik vi burde se på det – som en felles bidragskasse. Men nå sliter jeg altså. Jeg sliter med å se både lovligheten rundt dette og med å forstå hva politikerne våre tenker på? En ting er redusert utslipp i bykjernen og bidrag til felleskassen når vi skal til byen, men å plassere en bomstasjon omtrent rett utenfor gatedøren til folk i Ingenmannsland og Ødemarken? Hvor er forståelsen for hvordan dette vil påvirke mange familiers hverdag? Jeg har åtte kilometer i reiseavstand til jobb, barnehage og trening. Alt befinner seg inn mot kjernen av Åsane, på den andre siden av bomstasjonen, der mange av dem som gladelig slipper å måtte bidra holder til. Det kan beskrives med ett ord: Urettferdig! Så kjære politikere – har dere noen gang hatt følelsen av å bli kvalt? Følelsen av at man stadig får tredd avgifter over hodet, det er den verste. Den kveler en families mulighet til å leve.