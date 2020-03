NHH er i ukjent terreng

Vi forstår at behovet for informasjon er stort i all usikkerheten.

Øystein Thøgersen håper og tror at studenene fortsetter å bidra med entusiasme og engasjement i krisen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Øystein Thøgersen Rektor ved NHH og professor i makroøkonomi

I et debattinnlegg i BT 30. mars, kommer to NHH-studenter med refs av ledelsen ved NHH, fordi de mener vi informerer for lite, for sent – og at kommunikasjonen er upersonlig.

Om vi hever blikket, slik man bør i en alvorlig global krise som vi nå ser, vil jeg til tross for all usikkerhet argumentere for at det går bra på NHH.

På rekordtid har vi gått over til digitale løsninger for all undervisning og veiledning. Samtidig har vi jobbet steinhardt for å finne frem til gode løsninger for alle utvekslingsstudentene som har kommet «hjem». I et godt samarbeid med studenter ved NHH, har vi fått på plass rammer og retningslinjer for hjemmeeksamener og type evaluering av disse.

Da NHH brått ble stengt ned 13. mars, var det viktig for oss å kommunisere direkte og personlig med studentene. Som rektor laget jeg derfor en videohilsen til alle de 3500 studentene ved NHH.

Siden den gang har vi informert og kommunisert om brede linjer og perspektiver så vel som detaljer i studieopplegget på nettsider, vår digitale læringsplattform Canvas, sosiale medier og pr. e-post.

NHH har cirka 450 studenter på utveksling i utlandet. Utallige studenter har blitt kontaktet på telefon for å finne gode løsninger for den enkelte. Sist fredag kveld laget vi sammen med studentforeningen en lengre videofilm, der jeg sammen med prorektor Linda Nøstbakken svarte på spørsmål fra studentene.

Vi forstår at behovet for informasjon er stort i all usikkerheten, og at enkelte mener det blir for lite, for sent eller i feil format. Slik er det i en krise hvor pandemien herjer, og landet er stengt ned. NHH jobber kontinuerlig med å informere så godt som det er mulig, og vi tar hele tiden lærdommer med hensyn til innhold og format.

Vi opplever unike tider i verden – og på NHH. Som rektor kan jeg garantere at alle ansatte gjør sitt ytterste for at kvaliteten på de nye ordningene for undervisning, veiledning og eksamen blir best mulig.

Samtidig håper og tror jeg at NHH sine studenter fortsetter å bidra med velkjent entusiasme og engasjement, og da gjerne i kombinasjon med en viss robusthet overfor alt det som i år må bli litt annerledes enn det vi alle hadde sett for oss.

Som studenter må dere ta godt vare på dere selv og de rundt dere. Dette skal vi klare – sammen.