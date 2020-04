Bygg sentrum på barnas premisser

Sentrale byrom har i dag lite å tilby barn og unge.

På denne parkeringsplassen bak Rådhuset mener Henry Berg det er rom for endringer. Foto: Arne Nilsen (arkiv)

Debattinnlegg

Henry Berg Ap-politikar, Bergen

I Bergen sentrum er det ikke vanskelig finne puber, restauranter, butikker og museer. Men hvordan er det med tilrettelegging i sentrale byrom for aktivitet først og fremst rettet mot barn og unge?

Ikke veldig sprekt, spør du meg, selv om det finnes små, hederlige unntak.

Henry Berg (Ap). Foto: Privat

Skal vi lykkes med å skape et levende sentrum, må det i enda større grad

tilrettelegges på barn og unges premisser i byrommene Bryggen, Torget, Festplassen, Byparken, Vågsallmenningen og Smålungeren med tilgrensende områder.

Jeg synes kommunen allerede nå fortjener honnør når det settes av midler til «Barnas byrom», en satsing som omfatter lekeplasser/temaparker i sentrum og bydelene. Men kan det tenkes enda større?

Området mellom Manufakturhuset og Allehelgens gate, som i dag benyttes som parkeringsplass, er for tiden del av et større område som kommunen har satt i gang en omreguleringsprosess for.

Hva om en slik prosess ender med at det reguleres fra et område for bilparkering, til et område til glede og utfoldelse for barn og unge? Målet må være å utvikle sentrumskjernen steg for steg til en stor møteplass, der menneskene har førsteprioritet.