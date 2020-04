Hytten drar ingen steder

Denne påsken tar vi en for laget.

I sjøkanten tente vi bål. Grillet pølser, drakk brus, og var stille sammen, skriver Daniel Bolstad-Hageland om påskeferien med sin far. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Daniel Bolstad-Hageland Bergen

Påsken. Den var vår, fars og min. Det var de dagene i året vi pakket bilen full av både nødvendigheter og unødvendigheter. Med et smil over munnen vinket vi farvel til søsteren min og mor.

Det var ikke snø vi var ute etter; det var sjø. Vi skulle på hytten til mormor og morfar, den vi var så glad i. En time på fire hjul, så var vi der. Vier, Hommersåk.

Diskusjonen begynte i det vi åpnet bagasjerommet: «Hvilken vei skal vi gå?» Det er kortere langs sjøen, til tross for de glatte steinene. Den andre veien er litt lengre, men lettere å gå.

Vi gikk som regel begge veier. Det pleide ikke å holde med en tur, det ble flere. Og jeg bar alltid for tungt, hendene fulle av vannkanner og fiskestenger. Latsabben i meg ville heller bære for mye enn å gå den ekstra turen.

Det skulle jeg få angre på, halvveis til hytten.

Når bæringen var overstått, og alt hadde funnet sin plass, kunne vi kose oss. Da gjaldt det å forbrenne minst mulig kalorier. Fordi alt gikk sakte på hytten, det var i dens natur. Slik skulle det være, langsomt.

Det var på hytten vi spiste frokost ved lunsjtider, fisket fra bryggen, spilte «Den forsvunne diamanten» og så årets påskekrim på NRK.

I sjøkanten tente vi bål. Grillet pølser, drakk brus, og var stille sammen. Det var vi gode på, vi to. Å føle genuin glede over stillheten har jeg nok etter min far, og den klamrer jeg meg fast til så ofte jeg kan, også som voksen.

Det skulle mye til for å forstyrre oss. Smarttelefonen fantes ikke. Vi måtte stå på spisebordet, med en overdimensjonert Nokia-telefon mot øret, i håp om å få et signal, bare for å ringe mor. Da kunne vi fortelle at alt gikk bra. Og ja, vi koser oss. Ja da, vi har nok mat. Det skal holde bra, det.

Disse minnene bygget vi sammen over flere år. Jeg klarer ikke å skille den ene turen fra den andre. Og det er det som er så fint med disse tradisjonene, som står der fjellstøtt, år etter år.

Alt samles, til et godt minne.

Derfor har jeg full forståelse for at flere opplever at påsken går i vasken, sammen med familietradisjonene. Vi må alle holde oss hjemme.

Nå som vi står i denne umulige situasjonen, og forbud kastes i alle retninger, så vil stuer i de tusen hjem gjøres om til hytter, og ski bli byttet ut med tursko.

Kanskje flere av oss vil se tilbake til denne tiden med stolthet. Da vi alle bidro til den store sammenhengen, på hver vår måte. Det året, den påsken, vi ga opp noe fint for fellesskapets beste.

2020 var året vi alle tok en for laget, på ulikt vis. Selv da det føltes urimelig, eller kjipt, gjorde vi det. Som en selvfølge.

Hytten drar ingen steder, den holder seg fast, år etter år. Og det må vi også, holde fast.