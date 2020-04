Bir utnytter rollen som monopolist

Dette gir en liten gevinst for Bir og en betydelig negativ endring for beboerne.

Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Atle Helland Vilhelm Bjerknes vei, Årstad

Nylig mottok min kone og jeg et brev fra Bir om at det skulle etableres et nytt felles innsamlingspunkt, og at det ikke var anledning til å klage på endringen.

Om Bir gjennomfører dette, forringer de tilbudet til oss som bor her vesentlig, og vi er neppe alene om å bli utsatt for slik «effektivisering».

Det hele bærer preg av en skrivebordsbeslutning, der man ikke har vært oppmerksom på for eksempel høydeforskjell i området.

For vår egen del er det oppoverbakke de 100 meterne til foreslått nytt innsamlingspunkt. For gamle og uføre blir dette en helt håpløs ordning.

Vi har lagt ned betydelig innsats på å gjøre vår eiendom funksjonell i alderdommen, men nå gjør Bir hva de kan for å komplisere den. På våre gamle dager må vi kanskje nå ha hjelp til å levere avfall, det var ikke slik det skulle bli.

I brevet henvises det til bedret trafikksikkerhet, men om noe mener jeg dette vil forverre sikkerheten for myke trafikanter som benytter fortauet, og gjerne må bevege seg ut i veibanen for å passere. I tillegg vil spannene være uten tilsyn, med muligheter for hærverk og rot.

Endringen er en mindre gevinst for Bir, mens det er en betydelig negativ endring for beboerne. Dette er en utrivelig fremgangsmåte av en monopolist – som vet å benytte akkurat det!