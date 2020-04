Vi må normalisere livet

Vi er godt rustet til hverdagen etter korona, men først skal krisen bli verre.

La oss glede oss til den normale, gjennomsnittlige hverdagen, hvor vi bygger stein på stein, skriver Eirik Fausa. Foto: Ørjan Deisz (Arkiv)

Debattinnlegg

Eirik Fausa Banksjef i Danske Bank, Region Vestland

I skrivende stund leser vi om knappe 40.000 permitterte i Vestland fylke, ifølge BTs oversikt. Dessverre har ikke vi noe trøst til alle permitterte før etter sommeren.

Danske Banks spådommer for norsk økonomi er at det blir verre før det raskt blir bedre. Vi tror på ragnarok i andre kvartal før vi løfter oss til høsten. Og det er gode nyheter.

Vi tror det fordi tiltakene virker. De er målrettede og godt egnet for å hindre en langvarig nedtur i norsk økonomi. Husholdningenes inntekter sikres og likviditetstiltak til bedrifter og finansmarkedet skal hindre kredittkrise.

Foto: Rune Nielsen (arkiv)

Generelle stimulanser bidrar, og kan dessuten øke tilliten til at aktiviteten vil ta seg opp igjen. Hvor ille er så krisen? Jeg opplevde selv finanskrisen i 2008, og så hvordan kreditten tørket inn, bedrifter gikk over ende og arbeidsledigheten steg.

Men utfordringen vi står ovenfor nå er betydelig større, og våre økonomer i Danske Bank mener at koronakrisen ser ut til å bli den mest krevende krisen siden krigen. En stor forskjell er imidlertid at bankene er bedre forberedt. Etter finanskrisen i 2008 ble egenkapitalen til finansinstitusjonene betydelig bygd opp.

Vi banker har også fått en spesiell rolle i regjeringens krisepakke, hvor vi skal stille ekstra kreditt til rådighet. Vi passer på å ikke bli for strenge. Samtidig er det også vår oppgave å si nei. Noen bedrifter vil dessverre ikke klare seg. Vår jobb er å sørge for at de levedyktige bedriftene kommer seg over kneiken.

Boligmarkedet betyr mye for det norske folk, men også for norsk næringsliv. Flere faktorer gjør oss trygge på at boligmarkedet vil stå seg relativt bra.

Krisepakken vil redusere sannsynligheten for mislighold av boliglån blant permitterte. Rentenedgangen fra sentralbanken øker betjeningsevnen til husholdningene.

Vi har et boligmarked i balanse. Finanstilsynets oppmykning av boliglånsforskriften har også redusert sannsynligheten for en større nedtur. Det betyr at vi får økt mulighet til å gi avdragsfrihet ved boliglån, som igjen kan hjelpe boligeierne over kneiken.

Det største usikkerhetsmomentet i norsk og internasjonal økonomi ligger i atferd. Hvor lang tid tar det før vi igjen besøker restauranter, barer, butikker, hoteller og flyplasser? Blir den nye digitale arbeidshverdagen normalen? Og vil bedriftene handle tjenester av hverandre som før?

Både bedrifter og privatpersoner vil kjenne på behovet for å være rustet for neste krise. Til tross for lave renter vil vi erfaringsmessig se at flere ønsker en større buffer på både privat- og bedriftsøkonomien. Flere vil rett og slett planlegge for den neste svarte svane.

Økt sparing vil også redusere forbruket, og i kombinasjon med smitteverntiltakene iverksatt den seneste måneden, ser vi allerede konturene av et mer nøkternt forbruk.

Selv om endret atferd på forbruk og sparing vil kunne bidra til svekket økonomisk aktivitet de neste årene, ser vi også positive langvarige endringer.

Det digitale kvantespranget vi har hatt den siste måneden, vil sette varige spor i både samfunnet og i næringslivet. Jeg har lært å kommunisere, problemløse og omgås med mennesker profesjonelt på en digital flate. Det betyr at jeg i fremtiden vil øke mine digitale møter og redusere antall flyreiser.

Min oppfordring fremover er å normalisere livet der det lar seg gjøre. Støtt lokalt næringsliv, om det er i Bergen eller i bygdene rundt. Selv har jeg engasjert meg i en støtteaksjon for Kårdal Fjellstove på Mjølfjell.

Familiebedriften har vært et kjærkomment turmål for oss hyttefolk i nærområdet. Vår lille innsamling klarer ikke å veie opp for tapte inntekter i påsken, men det er en påminnelse om at kundene ennå er der når koronasituasjonen er i bakspeilet.

Vi er mange som husker Leif Justers klassiske «Mot normalt»-parodi, men av og til er normalen det beste. La oss glede oss til den normale, gjennomsnittlige hverdagen, hvor vi bygger stein på stein.

Mot normalt!