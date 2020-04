Må nyheter være så positive?

Nyhetene om innlagte og døde i andre land, som på dette midlertidige sykehuset i Madrid, er nødvendige, mener innsenderen. Foto: Sergio Perez / Reuters

Debattinnlegg

Arnfinn Næss tidligere lærer, Bergen

Jeg henviser til Ole Skjolds innlegg i BT onsdag 1. april, der han etterlyser flere positive nyheter og mener at NRK tygger og tygger på det samme.

Så mye positive nyheter midt oppi alt dette er det ikke lett å finne, men jeg tror heller folk er på jakt etter informasjon om det som skjer og heller søker positive ting på andre måter.

Det er folk som store deler av dagen skåner seg for mediene ved å gå seg en tur, snakker i telefon eller via video med venner og familie, eller får gode opplevelser på andre måter. Mesteparten av nyhetsbildet er dessverre ikke så lystelig for tiden – men det er like fullt nødvendig, og ikke uviktig for oss å følge med på hva Trump sier og ikke sier.

Hans strategi, eller mangel på strategi i forhold til viruskrisen har konsekvenser for en stor del av verden – og snart er det valg i USA! Vi er nødt til å bry oss om det som skjer.

Ulike land er så forskjellige i måten folk bor sammen på, den sosiale omgangen, måten de informerer gjennom mediene, og også bruken av medisiner/antibiotika.

Alt dette kan ha innvirkning på antallet smittede, syke og døde og må frem i lyset hvis vi skal vi ta lærdom av det. Verden er i ferd med å endre seg totalt og vi må fremover være bedre forberedt på nye og kanskje alvorligere kriser.

Derfor må vi ta lærdom av det som skjer nå. En gang er denne krisen historie, og alle tiltak som er gjort evalueres.

Har vi gjort de rette tingene, vært strenge nok mot oss selv – eller kanskje for strenge? Noen vil nok mene at økonomien blir for hardt rammet, og at helsegevinsten ikke er stor nok.

Listen over ulike konsekvenser er både lang og dramatisk, og når en ser internasjonalt på det – dessverre uten så altfor mange lyspunkt!