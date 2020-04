Denne påsken reiser jeg ikke hjem

Hareide mener at selv om vi ikke får reist hjem til familie og venner, eller til hytten for å nyte natur, så møter påsken oss med et budskap som kan trøste. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Knut Arild Hareide Samferdselsminister (KrF)

De siste ukene har vært blant de mest krevende i mitt politiske liv. Ja, i vårt nasjonale minne skrives det en historie som våre barn, barnebarn og deres barn sannsynligvis vil se tilbake på og tenke: Det var uker og måneder som forandret Norge og verden.

Samfunnet har blitt paralysert av et virus vi ikke kan se, og vi kjemper for å holde økonomi, strukturer, arbeidsplasser, helsevesen og fellesskap sammen, slik at vi kan gå en god fremtid i møte når dette er over. Plutselig har det blitt synlig hvor sårbart samfunnet er, og samtidig hvilken styrke og vilje som finnes når vi blir presset.

Det har gjort inntrykk å se hvordan Norge har reagert i denne vanskelige tiden. Regjering og storting på tvers av partipolitiske farger jobber dag og natt for å finne løsninger sammen.

Kollektivt over hele landet klappes det for de med samfunnskritiske jobber, og regnbuer med påskriften «det kommer til å bli bra» blir hengt opp i vinduene.

Mange gir uttrykk for en ny stolthet i jobbene sine. I sosiale medier har mange hyllet butikkansatte, renholdsarbeidere, sjåfører og andre yrkesgrupper som vanligvis får lite oppmerksomhet for jobben de gjør, men som nå holder samfunnet i gang under korona-krisen.

Dugnadsgrupper har blitt opprettet for å hjelpe de som er mest utsatt og som trenger hjelp med helt basale behov.

Det er inspirerende å se at vi som samfunn stiller opp for å hjelpe, og at vi er beredt til å gjøre så store oppofrelser for å beskytte liv. Og at det først og fremst skjer for å beskytte gamle og syke. De valgene vi tar i dag kommer til å forme fremtiden vår.

Det har vært en intens periode i Samferdselsdepartementet etter at regjeringen i midten av mars satte i verk de mest inngripende tiltakene i Norge siden krigen.

Stengte grenser og strenge karanteneregler har gitt oss mange praktiske utfordringer å løse, ikke minst når det gjelder varetransport.

Dette har vi i godt samarbeid med andre departementer og underliggende virksomheter heldigvis funnet løsninger på. Men det dramatiske fallet i tallet på reisende har fått store økonomiske konsekvenser for hele transportsektoren.

Nesten over natten mistet flyselskaper, togselskaper og kollektivselskapene kundene sine.

De siste ukene har jeg og de andre i politisk ledelse jobbet svært lange dager sammen med de dyktige fagfolkene i Samferdselsdepartementet for å finne løsninger som gjør at vi kan opprettholde et grunnleggende transporttilbud for folk som må reise i denne krevende tiden, samtidig som transportselskapene overlever.

Her har vi kommet et godt stykke på vei. Regjeringen har sammen med Stortinget lagt frem tiltakspakker rettet både mot flyselskapene, kollektivselskapene og togselskapene, og et minimumstilbud er sikret.

Vi merker plutselig at alle de tingene vi tok som en selvfølge at var på plass ikke er like selvfølgelig lenger. Jeg vil rette en stor takk til alle de som får landet til å fungere og som risikerer egen helse i jobben de gjør for det store fellesskapet.

Og så kjenner vi på frykten, maktesløsheten og usikkerheten for hva fremtiden har i vente for oss som enkeltpersoner og som samfunn. Denne påsken reiser vi ikke hjem til mine foreldre på Bømlo. Vi blir hjemme i Oslo.

Jeg kan kjenne på bekymringen for mamma og pappa som er i midten av 80-årene. Vi hører om uvirkelige tilstander og tusenvis av dødsfall i land bare en kort flytur unna, og i Norge har allerede mange mistet noen de er glad i til koronaviruset. Da er det lett å bli grepet av frykt og motløshet.

Selv om vi ikke får reist hjem til familie og venner, eller til hytten for å nyte natur og avslapning, så møter påsken oss med et budskap som kan hjelpe oss til å løfte blikket.

Jesu budskap til sine disipler, og til oss i dag, er: Frykt ikke! Vi må ikke la frykten får grep. Påskeuken, som blir kalt «den stille uken» fordi kirkene tidligere ikke ringte med kirkeklokkene, blir stille på en helt annen måte i år.

For meg blir dette en uke med mye jobb, men også dager vi kan bruke til ettertanke og sammen som familie. Vi vil savne å gå til gudstjeneste og feire den største kristne høytiden og møtes som fellesskap, men vi vet at det er for en periode.

Som familie har vi blitt ekstra glade i skogen og naturen. Og som datteren min Sara sier: «Vi er blitt veldig gode på å grille!» Sara ble syv år 6. april og planen var å ha familie på besøk. Slik ble det ikke i år, men vi feiret hjemme og skal ha en ny feiring når denne perioden er over.

Nå kjenner vi på en sårbarhet det er lenge siden Norge som nasjon har opplevd. En sårbarhet som millioner av mennesker som opplever krig, sult, nød og fattigdom kjenner på hver eneste dag. Også i denne krisen er verdens fattige og mest sårbare de aller mest utsatte.

Som Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, sier: «Pandemien er global. Den må bekjempes gjennom en global dugnad.» Vi vet ennå ikke hvordan dette vil ramme utsatte kontinenter som Afrika.

I et land som Mali, med 19 millioner innbyggere, finnes det omtrent ikke sykehus med intensivavdelinger. Derfor er det viktig at vi som nasjon løfter blikket og hjelper til med å stoppe pandemien gjennom internasjonalt arbeid.

Denne påsken blir annerledes på alle måter. Påskens budskap om lys og nytt liv sammenfaller med at dagene blir lysere og lengre, blomstene begynner å spire og minner oss om at livet omsider kommer tilbake.

Og selv om det vi opplever nå ikke er over, så vil det omsider bli bedre. Vi må holde ut og holde fast, ikke la frykten gripe oss, men løfte blikket og ta vare på håpet.

