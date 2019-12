Ikke drikk dere fulle og begynn og rope og true personalet om dere blir bedt om å forlate stedet. Dette er en resturant, ikke en bar. Ikke glem at norske lover er ganske strenge. Det gjelder også om dere ikke er fulle, men er de siste gjestene i lokalet. Servitøren deres har et liv, og ofte en buss å rekke.

Om resturanten er travel, kommer du ingen vei med å rope, vifte med armene eller plystre etter oppmerksomhet hvert femte minutt. Om du er grei, kan det til og med være at du får en eksta spøk med på kjøpet, som takk for tålmodigheten.

Når servitøren deres spør deg om dere trenger noe ved bordet, vennligst ikke ignorer han eller henne ved å stirre på menyen eller snakke sammen. Anerkjenn at noen har stilt et spørsmål ved å si at dere ikke har bestemt dere enda.