Vi som bor her klarer fint å skille mellom bydelens navn og han som ga oss det.

Espen Edvardsen Styreleder i SK Djerv

Ørjan Kjærstad Leder i Møhlenpris velforening

Gunnar Wiederstrøm 26. november-komiteen

Den siste uken har flere politikere lansert forslaget om å endre navnet på bydelen Møhlenpris. Motivet for å ville dette, er sikkert de aller beste.

Møhlenpris er i selve navnet en hyllest til forretningsmannen, gründeren, fabrikkeieren og slaveprofitøren Jørgen Thor Møhlen. Han fikk en hel bydel kalt opp etter seg. For noen oppleves det som en hån at en person hvis verdier er så fjernt fra det Møhlenpris representerer, skal gi bydelen navn.

Det er vanskelig å være uenig med kritikerne når de påpeker paradokset, men spørsmålet er om det er rett å endre navn av den grunn.

Én ting er selve tanken om å rydde unna all historisk ondskap ved å fjerne noen av de mer synlige minnene om dem, det være seg statuer, stedsnavn eller gatenavn. Det fins historiske skikkelser som er hedret med gatenavn i Bergen som, vurdert ut fra dagens verdier neppe, ville ha oppnådd den statusen i dag.

Den debatten skal vi la ligge.

En annen ting er om Møhlenpris er rette stedet å starte dersom man mener en slik opprydning er nødvendig for å ta et oppgjør med rasismen i Bergen.

Møhlenpris er en radikal bydel. Beboerne her har kjempet mot økonomisk utbytting og politisk undertrykking siden arbeiderbevegelsen vokste seg sterk på slutten av 1800-tallet. De har streiket for bedre levekår, de har gitt jøder beskyttelse i mellomkrigstiden, gitt bolig til sosialt vanskeligstilte og kjempet for en gjennomgripende byfornyelse og bedre bomiljø.

De siste 40 årene har bydelen huset en stadig voksende befolkning av flyktninger og innvandrere. Mennesker som har flyktet fra grov undertrykking, etnisk rensing, krig og forfølgelse, fattigdom og nød.

Beboerne i bydelen har gjort sitt beste for å ta imot og integrere dem i skolen, i Sportsklubben Djerv og gjennom engasjementet til velforeningen. Vi kan ikke skryte på oss enestående resultater. Andre bydeler har fått til det samme, men vi har bidratt til å unngå at de mange som kom hit har falt utenfor. Det har ikke oppstått gjenger av rotløse og halvkriminelle ungdommer her. Ungene har stort sett klart seg bra på skolen og bidratt på idrettsbanen og blitt en del av bydelen. Rasistene har ikke hatt gode vekstvilkår i bydelen.

De siste 25 årene har bydelene også vist sitt engasjement mot den ekstreme rasismen det tyske naziregimet sto for gjennom det industrielle massedrapet på over fem millioner jøder. Det var ikke mange jøder på Møhlenpris da krigen startet, men ti av dem endte sine liv i Auschwitz. Disse ti har fått sitt minnesmerke og blir hvert år hedret med et fakkeltog 26. november.

Slik sett har bydelen «vist fingen» til han som har gitt bydelen navn. 300 år etter at Jørgen Thor Møhlen drev sitt onde virke, klarer vi som bor her fint å skille mellom bydelens navn og han som ga oss det. Vi er glade i navnet Møhlenpris og vi har gitt det vårt eget slengnavn, Møllaren, slik fyllingsdøler har sitt Fyllingen.

Vi som skriver under dette innlegget, er alle mot et navneskifte. Vi representerer organisasjoner som har gått i bresjen for å gjøre bydelen til et godt sted å bo. Ingen har spurt organisasjonene våre om vi kan tenke oss et navneskifte. Vi er glade i navnet Møhlenpris og gleder oss over at 110 år gamle Møhlenpris skole fremstår i fornyet prakt. Vi har Møhlenpris barnehage og Møllaren Café, og snart får vi også Møhlenpristrikken tilbake.

Vi vil beholde Møhlenpris og skal passe på så ingen glemmer at han som ga bydelen navn også drev en ondskapens geskjeft som ingen av oss forsvarer.