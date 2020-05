Til dere voksne: La meg hjelpe dere å forstå

Tenk tilbake på din egen ungdomstid.

Det virker som om de eneste som ikke vet hvem vi er, er vi unge selv, skriver Amalie Christin Fjell (16) fra Sotra. Foto: Privat

Amalie Christin Fjell (16) Bildøy

Jeg hører stadig vekk at dere voksne sier at vi som er ungdommer i dag, har det mye lettere enn det dere hadde det. Kanskje dere har rett, kanskje ikke. Ungdomstiden er så forskjellig fra person til person.

For noen er denne tiden fylt med action, kjærlighet og venner. For andre renner det over før ungdomstiden i det hele tatt har begynt.

Noen føler på ensomhet, angst og en følelse av å ikke bli forstått.

Flere av dere voksne påstår at dette er en spennende, kul og interessant tid å leve i, men det er lett for dere å si. Dere har allerede besteget fjellet og står på toppen med bedre utsikt.

Jeg spør dere: Hvordan kan dere lære å forstå oss ungdommer? Vi skal gjennom en helt spesiell tid med store forandringer – en slags flytteprosess. Alt blir plutselig helt nytt og ukjent. Det gamle livet ditt blir plutselig flyttet til side, og nå forventes det at du skal lage et nytt et.

Tenk tilbake på din egen ungdomstid. Kanskje du husker alle de rare følelsene som oppsto, noen dumme avgjørelser og sikkert din første kjærlighet. Alle disse hendelsene og tingene, som har formet deg til den du er i dag. Kanskje er ditt barn i denne prosessen nå.

Jeg skjønner at det kan være skummelt å slippe barnet ditt ut i den store verden. De skal ta det neste toget videre, mens du må stå igjen på perrongen og vinke. Vi skal utforske verden og lære av våre egne feil. Ikke av dine.

De fleste historiene dere forteller, begynner med «da jeg var ung». Da man danset på det lokale grendehuset til natten var omme, da man møtte sitt livs kjærlighet på byen. Da følelsene var viktigere enn alle andre ting.

Unge i dag blir så idealisert, som om vi er noen dyre, skjøre vaser som kan knuse. Dere voksne har forventninger til at vi skal få høye karakterer, være englebarn og sitte stille og se på Dagsrevyen.

Det er nesten slik ungdommen har blitt i dag.

Man skulle tro at det å være 15 år og ha hele livet sitt foran seg, og kunne leve det til fulle, er noe alle skulle synes er gøy og spennende. I stedet sitter man hjemme alene i sommerferien og lurer på hva i alle dager vi skal finne på etter videregående. Eller om jorden kommer til å gå under på grunn av alle klimautslippene.

Så hva er vi egentlig? Generasjon prestasjon? Generasjon teknologi, eller Generasjon Z? Det virker som om de eneste som ikke vet hvem vi er, er oss selv.

Det føles som om det er slags innleveringsfrist for å finne ut hva du skal bli når du blir stor, for hva livet ditt skal gå ut på. Hvordan i alle dager skal jeg vite det? Jeg vet jo ikke engang hva jeg skal i morgen, eller dagen etter der igjen!

Jeg håper at vi får oppleve at livet er noe helt spesielt. At det er fylt av mysterier, som vi må finne ut på egen hånd. Slik at jeg, når jeg er 60 år, kan si til mine barn eller barnebarn:

«Dere må glede dere, for den beste tiden i livet er akkurat nå.»