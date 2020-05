De stemmeløses stemme

Mor ville bli sett som et menneske, ikke en diagnose.

Min mors fulle navn var Helga Marie Nordgreen, men hun likte best å bli tiltalt og omtalt som Helga. Hun døde 86 år gammel, skriver Erik Nordgreen. Foto: Privat

Erik Nordgreen Skien

Personer med demens hører og leser vi om. Det er mer sjelden at de selv kommer til orde. Deres største utfordring er ikke at de glemmer, men at de blir glemt. Slik settes deres verdighet på spill.

Under årets Festspill blir disse stemmene hørt i forestillingen «Det er alltid en tråd en plass». Fortellingene som er grunnlaget for det kunstneriske prosjektet, er skapt over et år i fortellergrupper.

En av deltakerne var min mor.

«Jeg vet at jeg er dement. Jeg vet at jeg glemmer. Det er ikke noe jeg kan noe for, så det skal jeg ikke skamme meg over», husker jeg hun sa.

Mor ville bli sett som et menneske, ikke en diagnose. Vi var mye ute sammen. På Fløyen, der hun nøt utsikten og et glass vin. På Bryggen, hvor hun elsket å se på turistene. Det hendte hun kommenterte dem, gjerne med litt for høy stemme.

På restaurantene strålte hun opp når de som jobbet der eller gjestene, henvendte seg direkte til henne. Dypt ulykkelig ble hun når de henvendte seg til meg og omtalte min mor i tredje person. Da hendte det hun sa fra.

Min mor filtrerte ikke alltid sitt budskap. Det gjorde hun heller ikke ved disse anledningene:

«Jeg er levende. Jeg er til stede.»

Helga Nordgreen elsket å studere folkelivet på Bryggen, skriver sønnen. Foto: Privat

Det var brutalt og samtidig en god opplevelse å være sammen med min mor de siste årene av hennes liv. Vi fikk nye møter i nye omgivelser og noen ganger med nye tema. Det kunne også være de hendelsene ingen av oss hadde våget å prate om tidligere.

Like mye var det minner og morsomme historier. I all glemselen bevarte min mor sin humor og omsorg, sine kjappe replikker og sitt temperament.

I de årene hun bodde på sykehjem, glemte hun besøket og turen til byen få minutter etter at jeg hadde forlatt henne. «Forlat» tror jeg er et ord som dekker godt:

«Hvorfor kan du ikke bare bli her hos meg, Erik?»

Det var vondt for henne når jeg dro og ikke lett å være den som forlot.

En jeg kjenner spurte hva jeg da tenkte var poenget med disse besøkene. De timene og øyeblikkene vi var sammen, hadde en verdi for oss begge. Mennesker med demens husker ikke alltid dagens hendelser rent kognitivt. Men det de opplever påvirker deres emosjoner og humør.

Øyeblikkene har derfor betydning utover det avgrensede tidsrom. Kanskje skal en åpne for å tenke at det finnes verdier og opplevelser som strekker seg ut over tid og rom.

Glemmer vi dette perspektivet, risikerer vi å sette verdigheten til mennesker med demens på spill. Å snakke om «oss» og «dem» er alltid risikofylt, fordi det skaper avstand.

Noen ganger trenger vi å veve sammen våre liv på litt nye måter. Alle fortjener å oppleve at de blir møtt og betyr noe. Her er muligheter for både venner og familie. Det har også en samfunnsappell. Mennesker som ikke roper høyt, risikerer å bli forlatt i skyggen.

«Det er alltid en tråd en plass.» En tråd til minner og livslange relasjoner. Festspillene åpner i år for et blikk inn i en vakker verden. Et samspill mellom mennesker, der både harmoni og disharmoni får sin berettigede plass.

Min mor ble intervjuet til forestillingen våren 2018. Hun døde, uventet, 1. juli samme år.

Mennesker med samme diagnose som min mor, har fått en scene og en talerstol midt i hjertet av Bergens kulturliv, i en blanding av humor, sårhet og alvor.

De er gitt en stemme. Nå trenger de bare noen som lytter.

