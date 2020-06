En gang var USA drømmelandet

I dag er landet vi så opp til en rykende ruinhaug.

Donald Trump spaserer forbi opprørspoliti etter å ha besøkt St. Johns-kirken like ved Det hvite hus i Washington. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

Debattinnlegg

Alf Pedersen Pensjonist, Nesttun

Da jeg vokste opp etter krigen, var USA drømmelandet der alt var bra. Den som hadde en tante eller onkel i Amerika, var heldig. Ofte fikk de pakker med ting vi bare kunne drømme om. Og skikkelig tyggis! Fikk vi tak i det, brukte vi det om igjen og la det i et glass med vann.

Alle store helter var fra Amerika, og de beste filmene kom derfra. Landet var vår allierte gjennom Nato, og vi stolte blindt på deres hjelp hvis en krise skulle oppstå.

Presidentene kunne vi stole på. John F. Kennedy var den unge og flotte presidenten som vi unge beundret, og så opp til. Lyndon B. Johnson fulgte opp med borgerkamprettighetene og drømmene til Martin Luther King.

Vietnamkrigen rokket ved dette, men USA reiste seg igjen og var fortsatt vår trygghet i en farlig verden. USA var til å stole på.

Alf Pedersen Foto: Privat

Da jeg besøkte «Statene» på 90-tallet, opplevde jeg den jevne amerikaner som vennlig og gjestfri. Samfunnet under Clinton virket velfungerende, og demokratiet fungerte. Verken Bush eller Obama rokket ved det.

Men hva er det som skjer med USA under Trump? Landet er splittet, og frontene har tilspisset seg med en president som applauderer bruk av vold. Da våpensterke amerikanere gikk inn og sto som en trussel mot guvernører som ville beskytte borgerne mot koronasmitte, kalte presidenten disse for flotte personer.

Han evnet ikke å se det farlige i sin støtte til disse oppviglerne. Og Trump går til massivt angrep mot mediene og prøver å kneble en fri presse, noe som er kjennetegnet på et demokrati.

Trump viser i disse dager også sin manglende evne til å roe ned opptøyene. Mordet på George Floyd var dråpen som utløste undertrykt raseri over utviklingen i landet. Og presidenten? Han truer med å bruke militære styrker mot egne borgere.

Han kritiserer guvernørene og kaller de svake når de prøver å roe ned gemyttene. Og politiet i Washington D.C. brukte tåregass og ryddet vei for presidenten, da han skulle spasere til Lafayette park for å holde en tale. Slikt hører vi om fra helt andre land. Men nå altså i USA! Og Trump oppfordrer på nytt til mer maktbruk. Utenfor kirken St. Johns vifter han med Bibelen for å understreke sitt budskap (sic)!

Trump har vært og er en katastrofe for USA og verden. Landet er splittet, og hatet mellom gruppene får ny næring fra en leder som mer og mer likner en despot.

Det USA vi likte og så opp til, er i dag en rykende ruinhaug.

Det er knapt til å tro at de vennlige amerikanerne jeg møtte under mine besøk, har valgt denne lederen. Ved valget i november i år håper jeg at de innser hvor farlig denne mannen er for USA og verden for øvrig. For jeg tror på det amerikanske folket. De har vært gjennom mange kriser og reist seg hver gang. De vil klare det denne gangen også. Det er mitt håp!