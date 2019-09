Frps eldrepolitikk står til stryk!

Vi er stolte over alt vi har fått til for å løfte eldreomsorgen i Bergen.

FEIE FOR EGEN DØR: Aps gruppeleder i Bergen, Lubna Jaffery, mener Frps angrep på byrådet står til stryk. Eirik Brekke

Debattinnlegg

Lubna Jaffery Gruppeleder i Bergen Ap

For mindre enn 20 minutter siden

I BT 04.09 kommer Marte Monstad (Frp) med et useriøst angrep på byrådets eldrepolitikk. Kanskje Frp bør feie for egen dør først?

Monstad la akkurat ut en politisk reklamefilm hvor hun skryter av utstillingsvinduet til Frp i Os, og fremhever at eldre på Luratunet i Os har det fantastisk.

Klassekampen og NRK har i det siste avslørt realiteten: Eldre dør alene på rommene sine, maten er kald og pårørende må vaske fordi det er for skittent.

Les også Innlegget som startet debatten: «Byrådet har sviktet våre eldre»

Alle partier sier at de vil ha god eldreomsorg, men ikke alle partier har råd til det. Ap er glad for at vi har satt i gang en ambisiøs plan for flere sykehjemsplasser, og bare i mai i år fikk vi over dobbelt så mange sykehjemsplasser enn hva høyresiden klarte på 12 år!

Vi er også stolte over at vi har ansatt en aktivitets- og frivilligkoordinator på hvert eneste sykehjem. De gjør en kjempeinnsats hver dag for at beboere skal få en meningsfull hverdag med aktiviteter, som strekker seg alt fra strikkekafé til sykehjems-OL. Vi er stolte over alt vi har fått til for å løfte eldreomsorgen i Bergen, men vi er langt fra i mål. Vi er ikke fornøyde.

Frp går til valg på å kutte eiendomsskatten, det betyr også kutt i tjenester for innbyggerne våre. Og spørsmålet er om de har råd til å satse på en bedre eldreomsorg? Arbeiderpartiet vil ha en best mulig, ikke billigst mulig eldreomsorg. Vi mener at det å gi pleie og omsorg til våre eldre, først og fremst er en oppgave for fellesskapet.

Frp kjører på med mer privatisering. De innrømmer helt uten skrupler at de vil privatisere hele sykehjemsdriften i Bergen for å spare penger. Da går mye av fellesskapets penger til profitt. Arbeiderpartiet vil heller at fellesskapets penger skal gå til eldreomsorg, nye sykehjem og oppussing av gamle sykehjem og flere ansatte.

En best mulig eldreomsorg koster penger, forskjellen på Arbeiderpartiet og Frp er at vi er villige til å sette av disse midlene, uten at det går på bekostning av de flinke ansatte som hver dag går på jobb.

Publisert 5. september 2019 20:52