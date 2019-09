Tempo, tempo!

Om løsningen på ethvert problem skulle være å sette seg ned og føle avmakt, ville vi aldri kommet noe sted.

HASTER: Kampen mot klimaendringene er vår tids største solidaritetssak. Og det haster, skriver Thor Haakon Bakke (Miljøpartiet de grønne). Tuva Åserud

Thor Haakon Bakke Førstekandidat, MDG Bergen

I et innlegg 11. september, signert Torgeir Tønnesen, blir MDGs valgseier sett på som rene endetidstegnet. Han drar linjer til alt fra Stalin og hippiebevegelsen, og både industridød, krig, og hungersnød er ifølge Tønnesen noe vår politikk kan føre til.

Å senke «tempoet» vårt er blant de anbefalte løsningene fra artikkelforfatteren. Det vil kanskje frata Tønnesen nattesøvnen, men de neste årene er lavere tempo det siste norsk klimapolitikk trenger. Fordi kampen mot klimaendringene er vår tids største solidaritetssak. Og det haster.

Menneskelig aktivitet holder på å ødelegge livsgrunnlaget vårt: Eksistensen til en million arter er truet, isbreene smelter og polområdene tar bokstavelig talt fyr, ekstremvær og tørke fører millioner av mennesker på flukt. I årene som kommer, vil millioner dø på grunn av klimaendringer. De økonomiske konsekvensene vil så klart bli enorme.

Om løsningen på ethvert problem skulle være å sette seg ned og føle avmakt, ville vi aldri kommet noe sted. Årets valg var derfor et viktig veivalg. MDG fikk sitt beste resultat noensinne, trolig fordi mange ønsker seg gode lokalmiljø, men ikke minst fordi det haster å kutte utslipp.

Barn og unge har denne våren streiket for klimahandling og satt saken høyt på agendaen. Politikernes oppgave er ikke å avfeie deres frykt som naivitet, men å finne politiske løsninger på vår tids største utfordring.

MDG er ikke sammenliknbart med hippiebevegelsen. Hos oss er det både erfarne og bekymrede 68’ere og visjonære briljante unge politikere, samt mange andre typer.

Sammen har vi som et politisk parti et felles prosjekt: Solidaritet med andre mennesker, fremtidige generasjoner, og dyr og natur. Felles for å nå de målene er at må vi kutte utslipp raskt samtidig som vi tar vare på naturen. Det er ikke et endetidstegn, det er en oppskrift på å ta vare på de tingene vi bryr oss om.

