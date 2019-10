Du får nå fem valg, vennligst velg ...

Kjenner du igjen setningen?

KUNDESERVICE: Hvem gidder å sitte i en telefon som spyr ut lydsøppel i en time – mens mobilens batteri langsomt og sikkert går mot null, undrer Wilfred Høsteland. Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Wilfred Høsteland Espeland

Du ringer til et firma, og kan ikke lenger fortelle sentralborddamen hvem du vil snakke med eller hva du trenger hjelp til.

Du får nemlig fem (eller flere) valg.

Det er slett ikke sikkert at noen av disse valgene stemmer med det du vil spørre om likevel.

Da velger du det alternativet som du mener er nærmest ditt behov, og uttrykker en falsk og likevel høflig beklagelse over at du kanskje har valgt feil alternativ.

Du forteller ditt ærend, og så kommer neste trinn i labyrinten: Et øyeblikk, jeg skal sette deg over til riktig avdeling!

Så kommer neste automatiske svarer inn, og igjen er det på’an igjen:

Du får nå fem valg! Gjelder det ditt, trykk 1. Gjelder det datt, trykk 2, gjelder det dytt, trykk 3, gjelder det døtt, trykk 4, gjelder det dått, trykk 5 – eller vent på svar.

Så setter de på en lydlapskaus bestående av en eller annen hylende tenåringsjente, akkompagnert av dundrende trommer og jamrende elgitarer.

Plutselig kommer en ny automatisk stemme inn: Alle våre operatører er dessverre opptatt.

Du er nummer ørten i køen!

Ørten kan gjerne være nr. 15, og du får beskjed om at forventet tid for svar er cirka en time!

Hvem gidder å sitte i en telefon som spyr ut lydsøppel i en time – mens mobilens batteri langsomt og sikkert går mot null?

Du legger på røret i passende harme og oppgitthet og med slitte trommehinner, og tenker på å prøve igjen om en time.

Da skjer den samme tiraden – men køen er blitt fem «ventere» lenger, så det er bare å gi opp!

Hvis ikke all papirpost i dag skulle sendes via Oslo, kunne man spart tid på å skrive et brev, eller dratt av gårde til vedkommende firma uansett hvor i landet det måtte være.

Du hadde da kanskje kunne snike deg inn som nummer 10 i køen. Så å si kuppe køen.

I mellomtiden kunne jo vedkommende firma ha gått konkurs – eller flyttet. Har noen tenkt på hvor effektivt det visstnok var med røyksignaler?

Det er jo ingen hjelp i at hvermannsen i dag har både en og flere mobiltelefoner, når man aldri får tak i verken privatpersoner eller firmaer.

Hvis du ringer til en yrkesaktiv person, så er han eller hun enten på seminar, på ferie, til lunsj, på toalettet – eller har andre grunner til ikke å kunne eller ville svare.

Kanskje en etterlysning gjennom radio og TV kunne være en hjelp?

Her har TV-selskapene en ny mulighet til å tjene noen ekstra kroner: Etterlysnings-tjenesten NRK eller TV 2!

Men ikke bestill en etterlysning pr. telefon – da risikerer du å få både fem valg og det som verre er!

Husk at den som venter på noe godt, svært ofte venter forgjeves!

Publisert 16. oktober 2019 05:24