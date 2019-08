Kjære utleiere, dere raner oss

DEBATT: En «urban» leilighet med «panoramautsikt» er ofte bare et loft der man ikke engang kan stå oppreist.

FLYTTESESONG: Vi leietakere er mennesker som ønsker å bo trygt og fint uten å bli robbet, skriver innsenderen. Bjørn Erik Larsen

Renate Haukås Bergen

Oppdatert nå nettopp

Kjære huseiere, utleiere, eiendomsspekulanter og så videre!

Det er den tiden på året igjen. Flyttesesong for leietakere. Jeg vet det er mange med meg.

Vi er studenter, vi er enslige med barn, enslige uten barn, vi er par som nettopp har flyttet sammen, eller som nettopp har gått fra hverandre. Vi er mennesker på gjennomreise, mennesker som ikke ønsker å slå oss til ro, men likevel trenger tak over hodet.

Vi er mennesker som ikke har mulighet til, eller ønske om, å eie vår egen bolig. Kanskje har vi lav inntekt og en litt kjip økonomisk situasjon. Kanskje tjener vi godt, men mangler egenkapital, eller rike foreldre som sponser oss slik at vi kan kjøpe vår egen bolig.

Eller kanskje ønsker vi rett og slett friheten det gir å leie i en periode.

Uansett hvem vi er og hvordan vår situasjon er, så kan jeg love at ingen av oss har særlig lyst til å betale den skyhøye leien dere etter hvert krever for leieobjektene deres.

Som leietaker i en god del år nå, observerer jeg at prisen pr. kvadratmeter øker for hvert år. I takt med hva da? Konsumprisindeksen? De skyhøye lønningene våre?

De fleste leietakere har ikke rom for å betale den prisen som etter hvert kreves av dere huseiere. Jeg legger også merke til at leieprisene i juni, juli og august skiller seg markant fra resten av året. Da er det størst press på leiemarkedet. Når etterspørselen og trengselen er størst, ser dere deres snitt til å øke leien.

Utleiere blir stadig mer kreative i formuleringene som beskriver utleieobjektet. Slik lokker dere til dere uerfarne leietakere. Små kott i kjelleren beskrives som alt fra «koselig» og «urbant» til «nyoppusset» og «studioleilighet».

En leilighet «med panoramautsikt»i Bergen sentrum viser seg å være en loftsleilighet med skråtak, som stjeler areal. Det er ikke engang mulig å stå fullt oppreist i størstedelen av leiligheten.

Den skal dere ha 17.000 kroner for.

Les også Skal du flytte i kollektiv? Én type kontrakt bør du ta helt avstand fra

Utleier har også begynt å benytte seg av interiøreksperter. Den kjipe, grå leiligheten pimpes opp, slik at den skal se litt mer attraktiv ut for oss leietakere. Enda et triks for å få oss til å betale mer enn vi burde?

Vi leietakere ender opp med å ta til takke med noe vi ikke egentlig er fornøyd med. Etter en liten stund kommer den snikende følelsen i oss. Vi trives ikke i leiligheten din. Ja, den er rimelig, men dritstygg.

Eller naboene dine lager et leven uten like for oss. Eller hvorfor sa du ikke ifra om at trafikken om natten er enorm, eller at de spennende musikerne i etasjen over er merkelige skruer med sin helt egne døgnrytme?

Vi forsøker å holde ut, men til syvende og sist blir det nok. Vi kapitulerer, sier opp leiligheten og ender på ny på jakt etter et passende sted å bo.

Vi har nå tre måneder på å finne noe. Oppsigelsestid er fint hvis huseier vil ha oss ut, men ikke så fint når vi selv ønsker å flytte. Det er nemlig slik at de fleste leieobjekter er tilgjengelige her og nå, ikke om tre måneder.

Leietakere er mennesker som trenger et sted å bo. Vi ønsker å bo trygt og fint uten å bli robbet. For jeg synes dette er ran. På høylys dag. Vi blir ranet av dere, mennesker som jeg antar i utgangspunktet har mer enn nok.

Så hva er galt med oss leietakere, som er så dumme at vi frivillig går med på å betale for mye for et produkt vi ikke er fornøyd med? Svaret er naturligvis at vi tror vi må.

Ingen har fortalt oss at vi leietakere som gruppe faktisk har makt. Hvis hver og én av oss begynner å fortelle utleier sannheten om det respektive utleieobjektet deres, og takket nei til en dårlig avtale, ville boligen mest sannsynlig stått tom.

Og da går prisen til slutt ned.

Så tenk deg om en gang ekstra før du takker ja til en leilighet som er overpriset eller fæl, fordi du ikke tror at du har sjanse til å få noe annet. Da er det bare en ting å gjøre. Ha litt is i magen!

Plutselig er den der, drømmeleiligheten din.

Jeg har en oppfordring til dere utleiere. Vær så snill og ikke overpris leieobjektet deres! Vi er mennesker som ønsker å bo godt. Det er ikke riktig at vi skal bli utnyttet, fordi vi er i en vanskelig situasjon.

Publisert 1. august 2019 10:02 Oppdatert: 1. august 2019 11:18