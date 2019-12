Ein bløff regjeringa vil lovfeste

«Fritt skuleval» er ein bløff, eit billig marknadsføringstriks frå Høgre.

A- OG B-SKULAR: Når marknadskreftene får virke over mange år, får vi segregering og eigne skular med alle elevane med dei beste karakterane frå ressurssterke heimar, skriv Marthe Hammer (SV). Foto: Eirik Brekke

Marthe Hammer Gruppeleiar for SV i Vestland fylkesting

Regjeringa vil lovfeste eit forbod mot eit meir rettferdige inntakssystem i vidaregåande skule. Det er eit alvorleg feilgrep og ei krigserklæring mot lokaldemokratiet.

«Fritt skuleval» er ein bløff, eit billig marknadsføringstriks frå Høgre. Det er karakterbasert opptak dei vil lovfeste, det inneber nettopp at svært mange elevar ikkje kan velje. For gode karakterar er ikkje likt fordelte og er ikkje primært eit resultat av eigen innsats, for forskinga er klar – elevane med dei beste karakterane er dei som kjem frå dei mest ressurssterke heimane, med foreldre med høg utdanning.

I desse dagar handsamar fylkestinget regjeringa sitt forslag, men mykje tyder på at dette er ei tapt sak, allereie før høyringsvara er komne inn. Regjeringa har bestemt seg, og dei har det travelt. Fordi dei ser at den urettferdige modellen deira står for fall.

Både fleirtalet i Oslo og fleirtalet i Vestland ønskjer å sjå på andre og meir rettferdige modellar for opptak, men det vil regjeringa hindre. I desperasjon freistar dei å lovfeste sin eigen ideologi om at eit skuleval er fritt når det er karakterane som avgjer.

Når marknadskreftene får virke over mange år, får vi segregering og såkalla «A-og B-skular». Eigne skular med alle elevane med dei beste karakterane og som kjem frå ressurssterke heimar. I den andre enden samlar ein elevane med dei dårlegaste karakterane og dårlegast motivasjon. Ein slik måte å drive skule på aukar dei sosiale forskjellane, og dei negative effektane er godt dokumenterte av skuleforskarar i mange land.

Og alternativet er der. Nærskuleprinsippet har fungert i beste velgåande i Trondheim og Trøndelag sidan 2003. Nærskuleprinsippet er enkelt, det handlar om rett til skuleplass, ikkje tvang.

Ein rett til skuleplass på den næraste skulen som tilbyr det eleven ønskjer.

