Er det fritt for gud og hvermann å plassere seg på et gatehjørne med trekkspill?

Det må finnes en regel for grensen mellom musikk og støy.

Publisert Publisert Nå nettopp

SYMPATI: Innsenderen tenker på dem som har kontor på Torgallmenningen og må høre de samme sangene om og om igjen. Foto: SHUTTERSTOCK/ NTB SCANPIX

Debattinnlegg

Frank Jensen Skanselien

Hvor mye skal man tåle av «støy» når man bor, eller ferdes, i Bergen sentrum?

Er det fritt frem for gud og hvermann som har et trekkspill, å plassere seg strategisk på et travelt gatehjørne, eller helst rett ved et busstopp, slik at man er nødt til å forholde seg til støyen til bussen dukker opp?

Frank Jensen. Foto: PRIVAT

I vinter var de først kun et par stykker. Men nå er det dukket opp noen flere, og de «teppebomber» sentrum med de tre melodiene de kan.

Mennesker som jobber i butikkene og kontorene der trekkspillerne står, har min fulle sympati. De må være på grensen til å ta en egenmelding for ikke å klikke fullstendig.

Det må finnes en regel for grensen mellom musikk og støy. Eller kan hvem som helst med et instrument gi gass på tre melodier i uke etter uke?

Publisert Publisert: 14. februar 2020 16:04