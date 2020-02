Ap sprer uro blant renholderne

Fine ord i valgkampen biter ikke på oss.

USIKKERHET: Mange renholdere frykter å miste jobben når Bergen kommune sier opp avtalene sine med private selskaper, ifølge Bjørn-Tore Olsen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Bjørn-Tore Olsen Tillitsvalgt renholdsbransjen

Da jeg fikk høre om siste utvikling i omleggingen av Bergen kommunes renholdsarbeid, ble jeg forbannet. Selv jobber jeg som renholdsoperatør (renholder med fagbrev) og utfører oppdrag med skuring av gulv, vinduspuss, nedvask og andre oppgaver.

Jeg er regiontillitsvalgt, men som vittige tunger påstår, jobber jeg også noen dager med renhold.

Det som gjør meg forbannet, er at kommunen behandler renholderne, som jobber i private bedrifter, på en dårlig måte. Først lover de å ta over alle renholderne fra de private selskapene til kommunen, og etterpå holder de en masse ansatte i uvisshet om hva som skjer.

Dette fører til usikkerhet for mange renholdere om hva som kan skje. Om det ikke blir en virksomhetsoverdragelse, er det fare for at mange kan miste jobben sin når en så stor kunde faller bort.

Konsekvensene er at det blir et dårligere arbeidsmiljø, mindre i lønningsposen og mindre trygghet. Jeg synes ikke Bergen kommune har håndtert denne saken på noen god måte.

Arbeiderpartiet bør holde ord, og vite det at fine ord i valgkampen ikke biter på oss. Vi vil ha handling.

