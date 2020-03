Det er ikke nok å snakke om det

Vi trenger et minnested for Holocaust i Bergen, og forventer at regjeringen anerkjenner dette.

«Stiftelsen Espeland fangeleir og Gestapohuset i Veiten» ønsker å lage et minnested i Veiten 3, hvor Gestapo holdt til under andre verdenskrig. Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen (arkiv)

Dag Steinfeld Påtroppende styremedlem i Stiftelsen Espeland fangeleir og Gestapohuset i Veiten

27. januar 1945: Den Røde Arme rykket inn i Auschwitz-Birkenau. Denne dødsleiren, hovedarenaen for massakreringen av millioner av jøder under krigen, var frigjort. Der fant de bare 7000 døende, syke og mishandlede fanger. Pluss svære hauger av lik som nazistene ikke hadde rukket å kremere.

27. januar 2020: 75 år var gått siden den menneskeskapte, umenneskelige leiren var frigjort. De var der «alle» på denne dagen, som fra 2010 er blitt etablert som den internasjonale Holocaustdagen. Også vår egen statsminister, Erna Solberg. Hun talte. Det er hun flink til. I Auschwitz hadde hun vært tidligere, sammen med skoleklasser og ved tidligere minnemarkeringer.

I 1945 lovet de overlevende her i landet at det som hadde skjedd aldri skulle glemmes. Nå er de fleste av dem døde. Vi, deres etterkommere, er forpliktet til å sørge for at løftet holdes ovenfor de kommende generasjoner. Men poenget med å minnes er å hindre at det gjentas. «Aldri mer 9. april» var derfor – da som nå – det andre slagordet. Det hele hadde skjedd under ledelse av Adolf Hitler som ble demokratisk valgt i 1933. Det kunne, og det kan fortsatt skje igjen.

Derfor er det ikke nok å snakke eller tale. Politikernes ord må følges opp i handling, og da særlig ovenfor de unge innenfor vårt skolesystem. Bevilgningene må komme. Hvis ikke blir talen bare «ord», ord som blekner ettersom årene går.

Dette var også begrunnelsen for at Kunnskapsdepartementet for en god del år siden etablerte det såkalte «Dembra-prosjektet». «Dembra» er forkortelsen for «demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger.»

Den konkrete bakgrunnen for prosjektet var nettopp rapporten «Det kan skje igjen», som var skrevet av departementets arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen.

Og det «kan» virkelig skje igjen. I dag ser vi tendensene med voksende antisemittisme, fascisme og nasjonalisme. I flere land, blant annet Polen og Ungarn, marsjerer igjen «brunskjortene.» Antidemokratiske krefter dukker opp i regjeringskontorer flere steder i Europa.

I USA har vi en president, som med sin nasjonalistiske og proteksjonistiske holdning, åpent tilkjennegir at «globalismen» skal bekjempes. Internasjonalt samarbeid og sameksistens, er truet. Ja, «det kan skje igjen.»

Dag Steinfeld Foto: Ørjan Deisz

Overalt i landet har de som virkelig bryr seg erfart at et «åsted» for krigens vanvidd, er det beste stedet når skoleungdom og andre skal lære om, og av, krigens gru etter så mange år.

Bergen og Vestlandet ble av flere grunner et kjerneområde under krigen. Gestapo herjet. Her skulle motstandsbevegelsen, med blant annet «Englandsfarten», bekjempes. Hele Telavåg ble lagt i ruiner. Barn, kvinner og menn ble arrestert, og mange av dem ble myrdet. Mennesker ble myrdet og torturert fra forstanden i «Helvetes forkammer», Gestapos hovedkvarter i Veiten 3.

Her valgte flere å ta sine egne liv for å unnslippe ytterligere lemlestelse og tortur. Mot slutten av krigen ble «Bjørn West» etablert, der de fleste soldatene var rekruttert fra motstandsbevegelsen i Bergen og området omkring.

Også Holocaust fikk sine spesielle utslag bare i Bergen. «Nürnberg-lovene» og «Wannsee-konferansen», fra januar 1942, hvor «Den endelige løsningen av jødeproblemet» ble vedtatt, tilsa at også «halvjøder» eller det nazistene kalte «Mischling», skulle massakreres. Derfor ble også slike arrestert i Bergen 25. november 1942 for å bli sendt med fangeskipet «Donau» fra Oslo mot Auschwitz neste dag.

Min egen far var allerede arrestert og torturert til vanvidd og satt innesperret på Neevengården, klar for avhenting. Hans søsken, som oppholdt seg i Bergen ble denne dagen arrestert sammen med andre jøder og halvjøder og anbrakt i fyllearresten i Bergen, for å bli transportert med toget til Oslo klokken 16.55.

Ingen andre steder i landet hadde man arrestert halvjødene. Ut på dagen ble gestapistene og deres norske medløpere i Bergen usikker på om disse skulle sendes. Berlin ble kontaktet.

Fra Eichmanns kontor kom kontrabeskjeden. Halvjødene skulle ikke sendes på dette tidspunktet. De måtte i hvert fall foreløpig løslates. Kapasiteten til gasskamrene i Auschwitz var sprengt, og det oppsto en forsinkelse. Bare heljødene fra Bergen ble sendt med toget til Oslo seint på kvelden.

Derfor rakk man ikke å stue disse om bord på «Donau» før skipet forlot Oslo neste dag med 529 jøder om bord. De måtte vente.

For 77 år siden, onsdag 25. februar 1943, var det ingen vei utenom. Ved kaien i Oslo lå fangeskipet «Gotenland» og ventet. Her ble disse Bergens-jødene brakt om bord sammen med 158 andre jøder. Blant dem var lille Sam på ett og et halvt år og hans mor Ida Becker på tretti. De gikk direkte i gasskammeret ved ankomst Auschwitz 3. mars 1943.

Med på «Gotenland» var også min fars tante, kusine og fetter. Tanten hans, Lea Steinfeld, og datteren Reidun, som akkurat hadde fylt 20 år, ble etter seleksjonen på perrongen sendt rett i gasskammeret. 17 år gamle Morten ble myrdet på vei til slavearbeidet i Auschwitz III samme kveld.

Kunnskapsdepartementet har over alt ellers i landet bevilget penger til etablering av såkalte «Freds – og menneskerettighetssentre», med forankring i andre verdenskrig, for å minnes det som skjedde, og sørge for at det ikke skjer igjen. På Østlandet eller i Oslo har de fått «Holocaust-senteret», på Sørlandet har de fått «Arkivet» i Kristiansand, i Trøndelag «Falstad-senteret» og i Nord-Norge «Narvik-senteret.»

Men Bergens-området har så langt ikke blitt forunt penger til et slik senter til tross for at det var her krigen i årevis var på sitt skarpeste. Noe har politikerne prisverdig nok kommet med over en «diversepost» i statsbudsjettet, men det er for ingenting å regne i forhold til det som er tildelt de nevnte sentre.

«Stiftelsen Espeland fangeleir» har lenge prøvd å få regjeringen og Kunnskapsdepartementet til å anerkjenne og finansiere fangeleiren som et slikt senter, uten å så langt ha lykkes. Nå utvikler vi og bygger opp minnestedet «Gestapohuset» i Veiten, for slik å kunne formidle de redselsfulle handlinger som skjedde her under krigen.

Fra fangeleiren på Espeland ble bygget i 1943, var det et symbiotisk forhold mellom denne og Gestapos torturkamre i Veiten. Derfor har vi nå samlet begge deler i den nevnte Stiftelsen som nå har fått navnet «Stiftelsen Espeland fangeleir og Gestapohuset i Veiten.»

Vi har i ettertid hatt møter både med daværende kunnskapsminister Sanner, og nåværende justisminister Mæland, som begge har uttrykt stor forståelse for prosjektet vårt.

Vi håper og forventer at Regjeringen den 8. mai i år kan offentliggjøre at stiftelsen, fra og med 2021, blir anerkjent og finansiert under Kunnskapsdepartementet som et «Freds – og menneskerettighetssenter». Denne dagen, 75 år etter frigjøringen av Norge, skal Erna og hennes statsråder igjen tale.

Men mer enn mange som snakker, trenger vi nettopp denne dagen noen som handler for å hindre at «det kan skje igjen.»