North Connect medfører ukjente konsekvensar som Ap ikkje kan godta.

USIKKER PRIS: Torbjørn Vereide og Ruth Grung er uroa over kraftkabelens påverknad på straumprisen. Foto: Ronja Bell Breisnes / Gidske Stark

Torbjørn Vereide Fylkestingsrepresentant i Vestland (Ap)

Ruth Grung Stortingsrepresentant (Ap) og medlem av Energi - og miljøkomitèen

North Connect KS har søkt om løyve til å byggja ny straumkabel mellom Sima i Eidfjord kommune, inst i Hardangerfjorden, og Peterhead i Skottland. Den planlagde overføringskapasiteten vil vere på 1400 MW. Det medfører ukjente konsekvensar som vi i Arbeidarpartiet ikkje kan godta.

I dag er det allereie to nye utanlandskablar mellom Noreg og Europa som er under bygging av Statnett. Den første er ein kraftkabel til Tyskland som blir sett i drift i 2020. Den andre er ein kraftkabel til Storbritannia som blir sett i drift i 2021.

Når desse er ferdige og takast i bruk, er det ingen tvil om at det vil påverke den norske straummarknaden. Korleis kan vi ikkje konkludere enno.

OVER HAVET: Den planlagde kraftkabelen har kablingspunkt i Simadalen i Eidfjord og Peterhead i Storbritannia. Foto: GOOGLE EARTH

I dag er straumprisen i Skottland betydeleg høgare enn i Noreg. Sjølv om utveksling vil gi gode inntekter til kraftselskapa, vil det medføra dyrare straum for folk og industri.

Eit uavklart spørsmål blir då om vi klarar å auke kraftproduksjonen tilstrekkeleg til at kraftprisen ikkje blir for høg. Difor tykkjer vi i Arbeidarpartiet at det vil vere uklokt å starte ei massiv kapasitetsutviding, utan å ha hausta erfaringar frå dei to kablane som allereie er under bygging.

Dette er ikkje synonymt med å vere motstandarar av eit internasjonalt kraftsamarbeid, slik Liv Kari Eskeland og Tobias Strandskog frå Høgre og Alfred Bjørlo og Gunhild Berge Stang frå Venstre tek til orde for i BT.

Noreg har allereie ein svært høg utvekslingskapasitet samanlikna med mange andre land. Arbeidarpartiet var for eit internasjonalt kraftsamarbeid då den første utlandskabelen blei bygd til Sverige på 60-talet, og vi er for det no.

Det handlar om å ta ei avgjersle basert på fakta og erfaringar. Om nokre grunnleggande prinsipp for krafta, for folk og industrien vår. Vi ønskjer ikkje privatiserte straumkablar, slik Stortinget vedtok i 2016 med Frp sine stemmer. Krafta tilhøyrer fellesskapet, og Statnett skal ha monopol på utanlandskablane.

Energimarknaden i Europa er i rask endring. Tilgang på fornybar kraft er avgjerande i overgang til lågutsleppsamfunnet og framtidig verdiskaping. Arbeidarpartiet er opptatt av forsyningssikkerheit og låge straumprisar for folk og industri.

Vår kraftkrevjande industri er ein viktig hjørnestein i mange kommunar og lokalsamfunn. Ikkje minst er denne industrien, som er blant dei aller reinaste i heile verda, ein avgjerande del av det grøne skiftet vårt. I denne samanhengen er føreseielege rammevilkår for industrien og folk heilt avgjerande. Det betyr noko for oss.

Difor seier Arbeidarpartiet nei til North Connect.

