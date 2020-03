Uten Bergen ville Norge manglet noe

Publisert Publisert Nå nettopp

ROS: Innsenderen er full av lovord om byen hun har bodd i de siste årene. Bildet viser avslutningen av Tall Ships' Races i 2014. Foto: Jo Straube (arkiv)

Debattinnlegg

Nihal Aktas Johannesen Bergen

Bergen er en by med kvinnelig sjel. Om høsten og vinteren er hun deprimert og mørk. Hun gråter mye – nesten hele høsten og vinteren.

Men så, når våren kommer, blir Bergen grønnere og grønnere. Håpet vokser i hjertene våre, og trærne pynter seg med blomster som vakre bruder.

Om sommeren fylles byen med glede.

Les også Norge ga meg vinger å fly med

Det blir passe varmt, men sjelden brennvarmt. Ingen forblir hjemme. Folk er ute i byen, på fjellet, eller på stranden. Alle smiler og er glade. Den vakre naturen gjør at man føler seg i himmelen.

Bergen er en gammel by og feirer 950-årsjubileum i år. Den har også mye historie. Langt, langt tilbake i tid var Bergen hovedsete i landet, kongen og hans familie levde her, og Bryggen et viktig sted for internasjonal handel.

Selv om Bergen er den nest største byen i Norge, føles den ikke stressende som Oslo med sine høye bygg, trafikk og stress.

Norge er vakrere med Bergen, og rikere med bergensere.

Uten Bergen ville Norge manglet noe.

Innlegget er også publisert i en annen versjon i skoleavisen «Pulsen på Nygård».