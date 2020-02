Kobe Bryant har lært meg hvor viktig en god rollemodell er

Hans ettermæle vil vokse når sorgen har lagt seg.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

ROLLEMODELL: Kobe representerte viktige verdier som å være hardtarbeidende og ydmyk, skriver Jørgen Lund Johannessen. Foto: Jerome Miron, USA TODAY Sports / NTB SCANPIX

Debattinnlegg

Jørgen Lund Johannessen (16) Bergen

Forrige uke ble verden rystet av nyheten om at basketlegenden Kobe Bryant, hans 13 år gamle datter, og syv andre, døde i en helikopterulykke utenfor Los Angeles.

Selv hadde jeg problemer med å tro det jeg hørte. Jeg spiller selv basket, og Kobe har vært forbildet mitt både på og av basketbanen i hele oppveksten.

Siden har jeg har hatt problemer med å tenke på andre ting. Og jeg er ikke den eneste som har blitt berørt. Kobe Bryant var et utrolig viktig forbilde og en rollemodell for en hel generasjon.

Kobe Bryant skilte seg fra andre atleter. Han var ikke bare en spektakulær basketspiller, men så mye mer. Etter at han la opp, fortsatte han å utfordre seg selv på andre områder. Blant annet ble han trener for datteren Gianna sitt basketlag.

Han var kjent som en omsorgsfull far. Han var en forkjemper for kvinneidrett, han skrev bøker og prøvde seg innenfor film. Det endte med en Oscar for animasjonsfilmen «Dear basketball».

Kobe har gjort sine feil i livet, men han representerte likevel viktige verdier som å være hardtarbeidende og ydmyk. Han jobbet alltid for å bli en bedre versjon av seg selv. Dette er grunnen til at han ble mitt forbilde, ikke bare på banen, men i livet.

SØRGER: Det er først nå jeg forstår hvor viktig det har vært for meg å ha en rollemodell, skriver 16-åringen Jørgen Lund Johannessen. Foto: Privat

En hel generasjon basketspillere har sett opp til Bryant. Etter at han gikk bort, har de delt sine tanker om han. Alle de yngre basketballstjernene har hyllet Kobe, og mange har sagt at de aldri ville nådd sitt nivå uten Kobe som mentor.

Gjennom den enorme sorgen folk har uttrykt for Kobe og datteren, ser vi også at han har hatt stor påvirkning på populærkulturen, langt utover basketbanen.

Selv har jeg mange gode minner om Kobe. De viktigste er den siste NBA-kampen han spilte i 2016, og alle talene han har holdt. Dette har hjulpet meg til å bli en bedre basketspiller og utvikle meg som menneske. Han har spilt en stor rolle for å holde meg gående når jeg har vært demotivert.

Dette førte naturligvis til at jeg utviklet en slags drøm om en gang å få treffe Kobe Bryant, slik at jeg kunne få bli kjent med min rollemodell. Dette endret seg sist søndag. Nå vet jeg at det aldri vil skje, og det gjør hans død vanskelig å akseptere.

Da jeg fikk høre om ulykken, ble jeg overveldet av tanker og følelser. Etter å ha reflektert en del, skjønte jeg at det var god grunn til at jeg opplevde dette så sterkt:

Det er først nå jeg forstår hvor viktig det har vært for meg å ha en rollemodell. Uten Kobe i livet mitt hadde mye vært vanskeligere. Jeg hadde vært mer usikker på hvem jeg er, hva jeg skal drive med og mindre motivert til å utføre oppgaver og møte utfordringer.

Dette gjelder selvsagt for alle forbildet, ikke bare Kobe. En god rollemodell er en varde man kan se etter, når man har gått seg vill i livet. Uten kan det være vanskelig å finne frem.

Når man vokser opp, kan det av og til være vanskelig å vite hva man skal velge. Da kan gode forbilder gi oss konkrete eksempel på hvordan man kan opptre og oppnå det man vil.

Alt i alt vet jeg at Kobe Bryant ikke vil bli glemt med det første, verken av meg, eller noen i generasjonene han har berørt. Det kommer heller ikke til å være lett å glemme de tragiske omstendighetene rundt dødsfallet til Bryant og datteren.

Jeg tror Kobe sitt ettermæle vil vokse når sorgen har lagt seg. Selv har han lært meg hvor viktig en god rollemodell er i en oppvekst, og dette vil jeg sette mer pris på nå som han er borte.

For å konkludere, vil jeg gjerne sitere «The Black Mamba» selv:

«Helter kommer og går, men legender lever evig.»

Publisert: Publisert: 1. februar 2020 09:29

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt