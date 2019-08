KrF har bidratt lite for Laksevåg

DEBATT: For oss Laksianere eksisterer det ikke en bydel som er bedre enn vår.

LAKSEVÅG: Det nytter ikke å stemme inn politikere fra Laksevåg i bystyret, «som kan få skolene og sykehjemmene til fine Laksevåg til å skinne enda litt mer», hvis ikke politikken henger på greip, skriver Camilla Ahamath (SV). Bergens Tidende

Camilla Ahamath Listekandidat for SV (4. plass)

Det gleder en femte generasjon Laksianer å lese at KrFs 4.-kandidat Kristine Banggren Gripsgård har trykket Laksevåg i sitt hjerte. At hun ønsker å slå rot på Laksevåg med familien sin, er musikk i mine ører. Hun har helt rett i at Laksevåg er mer en mellomstasjon til en «bedre» bydel. For oss Laksianere eksisterer det ikke en bydel som er bedre enn vår.

Vi som har Laksevåg i vårt hjerte vet hvor rik og mangfoldig bydelen vår er. Personlig tror jeg det er noe helt eget med folk fra Laksevåg. Vi har utallige ildsjeler som arbeider kontinuerlig for å skape gode, grønne og inkluderende nabolag for alle. Ikke bare nyinnflyttede småbarnsfamilier.

Gripsgård skriver at politikk handler om å prioritere, og at mange på Laksevåg trenger at politikerne prioriterer dem. Det kan vi enes om, men Gripsgård sitt eget parti, KrF, har bidratt lite for de mange på Laksevåg som trenger det.

Gripsgård skriver: «Personlig mener jeg likevel at én bydel ikke kan huse majoriteten av sosiale tiltak, og at hele Bergen må ta ansvar.»

Camilla Ahamath. Privat

Vel, Bergen SV har flere ganger de siste fire årene foreslått å etablere nytt kommunalt mottakssenter med brukerrom i sentrum, og på sikt ha mottakssentre i alle bydeler. Det betyr at Straxhuset på Laksevåg ikke lenger vil ha en byomfattende funksjon. Dette har derimot KrF og de andre byrådspartiene konsekvent stemt mot.

Og det etterlengtede biblioteket som Gripsgård gjerne vil drikke kaffe på, er fortsatt ikke på plass, takket være KrF. SV foreslo at pengene til dette skulle bevilges allerede i 2018, det stemte KrF imot. Byrådet har heller ikke fått på plass lokaler for den nye filialen. Dette skulle vært på plass i gamle Laksevåg sentrum for lenge siden.

Som trebarnsmor på Laksevåg har jeg opp gjennom årene sett en del forfall på kommunale bygg. SV har blant annet foreslått ekstra penger til å pusse opp Laksevåg barnehage i bybudsjettet for 2019. Det stemte Gripsruds parti og byrådspartiene mot. Det kan en ikke akkurat kalle å prioritere barnefamilier og Laksevåg.

Et annet godt tiltak for barnefamilier, er å gjøre SFO gratis i Bergen kommune. SV fikk sammen med Ap og Rødt flertall for dette tiltaket. KrF stemte mot dette viktige tiltaket.

Det nytter ikke å stemme inn politikere fra Laksevåg i bystyret, «som kan få skolene og sykehjemmene til fine Laksevåg til å skinne enda litt mer», hvis ikke politikken til politikeren henger på greip.

Camilla Ahamath er tidligere journalist i Bergens Tidende.

Publisert 10. august 2019 22:11