Hvorfor er det mer sosialt akseptert å være vegetarianer enn veganer?

Denne burgeren er laget uten animalske produkter, og anses derfor som vegansk.

André Fresvik Leder av Nordhordland Sosialistisk Ungdom

Jeg er så lei av å høre «Jeg forstår vegetarianere, men disse ekstreme veganerne skjønner jeg meg ikke på». Hva er det som er så ekstremt med å ikke ville utnytte dyr?

De fleste som kutter ut animalske produkter, gjør det av etiske eller miljømessige grunner. De mener det er galt å holde dyr i fangenskap for å utnytte og drepe dem.

Det går også ut på at man anerkjenner at animalske produkter har et sykt økologisk fotavtrykk når det kommer til ressursbruk, bruk av landarealer og viktigst av alt, utslipp av klimagasser.

For meg var dette egentlig gode nok grunner til at jeg kunne tenke meg å legge om til plantebasert kost. Men ganske lenge var det én ting som veiet tyngre – nemlig stigmaet rundt det å være veganer.

«De der veganerne er helt på trynet» sier de. Det er noe folk gjør narr av, noe man liksom skal skamme seg over å være. Det gjør det ikke akkurat lettere å ta et slikt valg.

André Fresvik opplever at veganere blir uglesett i samfunnet.

Jeg har møtt en del med den samme opplevelsen. Følelsen av at man må «komme ut». Noe jeg allerede har nok erfaring med.

Men hva er egentlig en veganer?

Veganisme er den ekstreme tanken om å gjøre verden en tjeneste ved å kutte ut animalske produkter, fordi man vet at dyrehold i landbruket skader dyr og belaster jorda enormt.

Vegetarianisme er å kutte ut kjøtt og fisk, og spise egg, melk og andre animalske produkter.

Jeg mener det blir det samme som å kjøre elbil for å ta hensyn til miljøet, men forsette å kaste søppel ut vinduet.

For selv om noen slutter å spise kjøtt, vil fortsatt hver krone de bruker på egg og melk bidra til at dyr avles, holdes i fangenskap – som i seg selv er en klima og miljøbelastning – og utnyttes til de omsider blir drept.

Så hør her. Ikke kom her og kall oss veganere for ekstreme. Jeg er utrolig glad for at såpass mange går over til vegetarkost, men det er vi veganer som er ekte vare, og vegetarianere som gjør ting halvveis.

