Hyklersk av BT

Hvor dypt stikker avisens egen omsorg for eldre arbeidstakere?

Publisert Publisert Nå nettopp

Det er synd at BT i praksis ikke evner å nyttiggjøre seg seniorenes mange kvaliteter, skriver Gunnar Wiederstrøm. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

Gunnar Wiederstrøm Tidligere journalist i Bergens Tidende

Bergens Tidende mener vi bør ta vare på seniorene, og det er det selvsagt all mulig grunn til å lytte til. Seniorene sitter på kunnskap, de jobber effektivt, de er godt motiverte, de er lite syke og de bidrar til viktig merverdi i alle virksomheter de er ansatt i.

BTs leder var en kommentar til særaldersbestemmelsene som gjør at enkelte statsansatte må slutte i jobb, lenge før de har nådd den pensjonsalderen som gjelder for de fleste av oss. Det er absolutt grunn til å gjøre noe med denne bestemmelsen.

Hva så med BTs rørende omsorg for oss eldre arbeidstakere? Hvor dypt stikker den? Jeg har vært ansatt i BT i to perioder i til sammen ti år.

Det var ti svært gode år, og jeg er spesielt glad for at BT ansatte meg i andre runde, siden det på den tiden ikke var særlig vanlig i mediebransjen at man ansatte personer over 55 år i skrivende stillinger.

Før jeg ble ansatt i andre runde, hadde BT i 2008/2009 vært igjennom en ganske opprivende nedbemanning. Det var sikkert gode grunner til å gjennomføre denne, men det som gjorde den opprivende, var at nedbemanningen i stor grad rammet de eldre medarbeiderne. Jeg kjenner relativt mange av eldre, tidligere kolleger som opplevde dette som en grov urettferdighet.

Halvannet år inn i min andre periode i BT i 2012, kom en ny runde med nedbemanning. Situasjonen ble beskrevet som alvorlig. Kolleger bare to år eldre enn undertegnede, fikk rettet mot seg en tydelig forventning fra ledelsen om å signere en sluttavtale, som innebar at de måtte gå ved fylte 62.

De fleste som hørte disse forventningene fra ledelsens side, glemmer det ikke. Hvordan det påvirket selvrespekt og arbeidsglede, kan man bare tenke seg.

Det gikk også ut et generelt tilbud om sluttpakke til dem som ikke var omfattet av dette «kravet» om å signere sluttavtale.

Det var ikke mange av dem som var omfattet av «tilbudet» som takket nei. Hvor mange som reelt var «slitne», skal jeg ikke ha sagt for mye om. Men å bruke avtalefestet pensjon til å gjennomføre nedbemanningen, en ordning opprettet for å sikre sliterne en verdig pensjonsordning, vil jeg hevde ikke var i tråd med intensjonene bak ordningen.

Jeg valgte å si opp og fikk med meg en minipakke på tre måneders lønn, en slags lottogevinst, og gikk rett over i nye jobb. Begrunnelsen for mitt vedkommende var at jeg ikke ønsket å jobbe i en bedrift som ville forsøke å dytte meg ut ved fylte 62. Jeg hadde andre planer for min videre yrkeskarriere.

Jeg har ikke full oversikt lenger, men jeg tviler på om det finnes mange igjen i redaksjonen som er over 62. I praksis opererer BT og svært mange andre toneangivende mediebedrifter med en pensjonsalder på 62, ti år lavere enn den generelle pensjonsalderen.

Da blir det i overkant hyklersk på lederplass å hylle seniorene.

Hva oppnår BT ved å rense redaksjonen for seniorer, og her gjør jeg et unntak for Asbjørn Kristoffersen, som har bitt seg fast. Stoffet risikerer å mangle perspektiver sett fra hovedtyngden av lesernes posisjon, og journalistikken svekkes når journalistene mangler lokalkunnskap og historiske referanser.

Selv har jeg vært heldig. Mine senere arbeidsgivere, inkludert avisen Klassekampen, har satt pris på min erfaring. De dytter ikke ut ansatte bare fordi de nærmer seg AFP-alderen.

Her teller erfaring like mye som evnen til nytenking, og jammen hender det ikke rent sjelden at vi som har rundet 60, evner å tenke nytt og lære oss noe nytt, noe lederen fortjenstfullt påpeker.

Bare så synd at avisen i praksis ikke evner å nyttiggjøre seg seniorenes mange kvaliteter.