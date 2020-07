Makta forstår ikkje vindkraftmotstanden

Publisert Publisert Nå nettopp

Wenche Hovlid Sortvik oppmodar til å nytte ytringsfridomen til å protestere mot vindkraftutbygginga. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Wenche Hovlid Sortvik

Det går ein fin balanse mellom ytringsfridom og maktstrukturane i eit samfunn, der dei to skal korrigere kvarandre. Spesielt viktig er evna ytringsfridomen skal ha til å utfordre «makta» sin definisjon på kva som er samtida si sanning.

Dei siste år har styresmaktene ført ein politikk der vindkraft vert framstilt som symbolet på god klimapolitikk; grønt, fint og reint. Bileta vi fekk presentert skapte ei oppfatting av kva som var viktig.

No ser ein konsekvensane vindkraftutbygginga har for landskap, økosystem og for menneske sin livskvalitet. Slik det vil medføre på Stadhalvøya, der det skal byggast fem vindturbinar.

Eg opplever at «makta» nyttar media som talsmenn for sine synspunkt. Nyleg skreiv Aftenposten at Noreg bør fortsette å bygge ut vindkraft. Ei av Noreg sine største aviser tydeleggjer etter mitt syn mangel på innsikt i kva som er saka sin eigentlege natur. Vindkraftmotstand latterleggjerast. Den reduserast til å handle om mangel på klimamedvit, mangel på kunnskap og dårleg retorikk.

Eg undrer meg om vi må revurdere biletet av media som «den fjerde statsmakt»; som ein vakthund som passar på at demokratiet sine spelereglar vert følgt?

Kva handlar motstanden eigentleg om? Jau. Stad, eit av Noreg sine mest spektakulære landemerke, skal takast i bruk til industri. Denne særprega naturen er i tråd med nasjonale mål knytt til landskap, biologisk mangfald, kulturminne og kulturmiljø.

No spelar det tydelegvis ingen rolle. For staten kan ikkje gå attende på ei avgjerd som er gjort. Sjølv om den er feil. Det er slike feil vi hadde trengt «den fjerde statsmakt» til å kaste lys over.

Men framleis kan vi ta til orde mot «makta». Retten ytringsfridomen gjev oss, let oss tale høgt ut at å gjere eit ikonisk landskap som på Stadhalvøya om til eit industriområde, alltid vil vere feil.

For oss, og for komande generasjonar. Trass i om det bygger på eit vedtak gjort av den norske stat.