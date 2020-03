Hold ut!

En dag skal vi møtes igjen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Johanne Magnus Foto: Marie Havnen (arkivfoto)

Debattinnlegg

Johanne Magnus Skribent

«Så lenge myndighetene tillater adgang oppover Fløysvingene, klarer jeg meg», tenker jeg. Der vandrer jeg når leiligheten blir for trang. Skogen stenger aldri.

Jeg omfavner et tre uten å bekymre meg for smittefare. Men jaggu, på en fjellknaus sitter en annen brakkesyk sjel. Vi skuer ut mot havet og ned på byen. Fly og biler har forsvunnet. Pandemien hersker i en rungende stillhet. For vi er permitterte nå.

Les også Haukeland starter forsøk med korona-medisin

Karantene er vårt nye fellesskap. Den solidariteten vi utviser ved å holde avstand, vaske hendene, hoste i armkroken og ikke hamstre, er vår nye dugnad. Kollektivtransporten svikter, og fysiske møteplasser stenger.

Nå tvinges vi til å ta noen nye grep. Selv skal jeg børste støv i bokhyllen, prøve meg på avanserte oppskrifter, forsvinne inn i skrivingen og ringe forsømte venner. Og nå skal jeg endelig gjøre alvor av vinterbading på Nordnes mens jeg ber en venn om å holde vakt. Det kan jo hende jeg får krampe mens jeg er uti.

Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

Men en dag skal møteplassene åpne seg igjen. En dag skal vi igjen møtes i publikumsfoajeen på DNS for å se og bli sett, før vi setter oss i salen for å tilbringe kvelden med den nådeløse presten Brand.

Nok en gang skal vi troppe opp i Ado Arena, stupe uti, svømme til vi blir blå og skvaldre med sidemannen ved bassengkanten og fortsette praten i badstuen.

Det kommer en dag når vi skal vende tilbake til Verftet og stå tett i tett og fryde oss over John Olav Nilsens vakre røst. En dag skal vi igjen få klage over fulle busser, og at altfor mange kulturbegivenheter klumper seg på samme dag, og vi skal gjenoppta kampen om avisene i kjelleren på biblioteket.

En dag skal vi atter ta hverandre i hendene.