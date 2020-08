Aldri har helsepersonell og andre stilt mer opp for mediene

Jo, Sturla Dyregrov, Haukeland er opptatt av åpenhet og et godt samarbeid med mediene.

Taushetsplikten er ryggraden i helsetjenesten, skriver kommunikasjonsdirektør Erik Vigander ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Erik Vigander Kommunikasjonsdirektør Haukeland universitetssjukehus/Helse Bergen

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har ansvar for at færrest mulig i Norge blir smittet av Covid-19. Haukeland Universitetssjukehus har ansvar for å gi god behandling til de som likevel blir det – uten å bryte taushetsplikten.

Sturla Dyregrov anklager i BT 19. august Haukeland for å legge lokk på informasjon som er nødvendig, for at Norge skal komme seg trygt gjennom en pandemi.

Hvilken informasjon han etterlyser? Kjønn, alder, bosted, arbeidsplass og reiserute for hver enkelt pasient som kommer til Haukeland, for å få behandling for covid-19.

Jeg deler de fleste av Dyregrovs betraktninger om folkeopplysning i en pandemi. Men han bommer grovt på hvem informasjonen skal komme fra.

Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer slår fast at ansvaret for å informere befolkningen under en pandemi, ligger til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Som Dyregrov skriver, har de gjort en formidabel jobb med å formidle tydelige og enkle budskap om avstand og håndhygiene.

Smitteoppsporing er det kommunene som har ansvaret for. Når en innbygger tester positivt for covid-19, skal kommunen ta kontakt med alle som har vært i nærkontakt med vedkommende.

Slik kan de gjøre nødvendige tiltak for å redusere videre smitte. Det er ikke slik at befolkningen skal måtte basere seg på løsreven informasjon i pressen om flyruter og arbeidsplasser, for å finne ut om de har vært i nærkontakt med en koronasmittet person.

Etter et omtrent like langt liv i pressen som programleder Dyregrov, har jeg stor respekt for pressens samfunnsoppdrag og viktigheten av at vesentlig informasjon kommer ut. Jeg vet at det hver dag foretas mange etiske vurderinger i redaksjonene.

Det som forundrer meg, er at Dyregrov vil at sykehuset skal gi ut sensitive personopplysninger om tilstanden til dine nærmeste mens de svever mellom liv og død på intensivavdelingen – og la det være opp til en vaktsjef eller redaktør om dette skal publiseres eller ikke? Den informasjonen eier bare du. Og vi forvalter den.

Det er vår jobb å behandle pasienter og gjøre oss fortjent til den tilliten du gir oss, når du legger ditt liv i hendene våre. Taushetsplikten er ryggraden i helsetjenesten.

Dyregrov mener vi som jobber på Haukeland, misbruker vår lovpålagte taushetsplikt for å legge lokk på viktig informasjon. Han spør om ikke kommunikasjonsavdelingen kan «sile og behandle informasjon, og formidle den ut på en profesjonell måte, uten å bryte regler eller utsette noen for ekstra belastning?». Svaret er enkelt: Nei, det kan vi ikke.

Taushetsplikten i helsevesenet er ufravikelig. Ingen på sykehuset, verken leger, sykepleiere eller kommunikasjonsrådgivere, har rett til å tilegne seg informasjon om deg som pasient uten at det er «begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift», som det står i helsepersonelloven.

I Norge har vi en så streng taushetsplikt at den også innebærer aktivt å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legemes- eller sykdomsforhold, eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Det skal både du, jeg og privatpersonen Dyregrov være glade for.

Når Dyregrov skriver at FHI «har skjønt verdien av å samarbeide med mediene og [ ...] gjort en fremragende jobb ved å stille opp sent og tidlig», vil jeg i anstendighetens navn be om ros også til de mange medarbeiderne ved Haukeland universitetssjukehus som har gjort det samme. Aldri har vi opplevd et større medietrykk enn under denne pandemien.

Aldri har flere leger, sykepleiere, bioingeniører, ledere og andre medarbeidere stilt mer opp for mediene enn i denne perioden. De har delt viktig kunnskap om forebygging og behandling, og formidlet trygghet til befolkningen om hvordan vi jobber på sykehuset for å kunne tilby testing, undersøkelse og krevende intensivbehandling. Og det har de gjort samtidig som de har opplevd den tøffeste perioden de trolig vil gå gjennom i sitt arbeidsliv. Til dem vil jeg si tusen takk.

Til Sturla Dyregrov vil jeg si: Haukeland er opptatt av åpenhet og et godt samarbeid med mediene, og det må bygge på kunnskap og gjensidig respekt for at vi har ulike roller.