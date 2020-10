Bergen er «en tilstand i min sjel»

Når solen først titter frem, finnes det ikke et menneske innendørs i denne byen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Hvem er bedre enn bergenserne til å verdsette en solskinnsdag? spør Susann Hellesnes. Foto: Privat

Debattinnlegg

Susann Hellesnes Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg har et kjærlighetsforhold til en by. Og byen er Bergen.

Det var tilfeldigheter som førte meg hit, for jeg er født i St. Petersburg. Men det er ikke tilfeldigheter som har gjort at jeg har blitt værende. Magneteffekten denne byen har hatt på meg, vil den noen gang forsvinne?

Bare noen dager vekke fra denne byen, får meg til å savne den. Ikke nødvendigvis byen i seg selv, men menneskene som bor her.

Bergenserne har en egen gnist i øynene. Så levende. Kanskje ganske vanlige utenpå, men fargerike inni, og fulle av lidenskap og engasjement.

På den tiden jeg har bodd her, har jeg sett steder forsvinne og nye komme til. T12 ble til Tennis. Stress i Hollendergaten gikk fra å være den feteste sneakersbutikken til å bli den beste baren. Klubber som Kosmo, med konsepter jeg hadde dødd for å få oppleve igjen, forsvant nesten før jeg fikk lov til å i det hele tatt være på by’n.

Heldigvis er bergenserne opptatt av å skape noe for byen sin, noe flere kan ta del i og glede seg over. Derfor har jeg bestemt meg for å ikke bruke så mye tid på å savne mine favorittsteder, for det dukker jo opp nye flere ganger i året.

Til tross for nesten daglige regnbyger, stråler byen med lidenskapen til tusen Brann-supportere. Og når solen først titter frem, finnes det ikke et menneske innendørs i denne byen.

Det koker på Verftet, på bystranden på Møllaren og i gresset på Nordnes. Hvem er bedre enn bergenserne til å verdsette en solskinnsdag?

Jeg har aldri eid en regnjakke, men har paraplyer nok for en hel landsby. Det begynner å bli dyrt, men er kanskje prisen å betale for å bo i en by, der himmelens tårekanaler tømmer seg flere ganger i uken.

Og så må jeg ha noen ekstra til uforberedte gjester. Ikke alle har skjønt at sol fire av syv dager i uken, er en luksus de på Sørlandet er alene om.

Byen kan være så liten som du gjør den til, eller så stor som du føler for. Det finnes nye eventyr rundt hver sving. Mye på overflaten og enda mer under. Ene dagen kan du se byen gjennom øynene til en turist, neste dag som et nysgjerrig barn.

Å oppdage sin egen by på ny er noe jeg gjør flere ganger i måneden. Det har gjort at jeg ikke føler meg mer hjemme noe annet sted, for jeg kjenner hver krik og krok, hvert smau og hver sidegate.

Og sidegater er det mange av. Trør man nok rundt i gatene her, trenger man aldri å gå den samme.

Bergen er rampegutten på bakerste rad, en fargeklatt på kartet, med store kontraster. Ole Paus fra Oslo synger jo så fint at Bergen er verdens minste verdensdel. Jeg tror han har skjønt det.

Bergen er faktisk «en tilstand i min sjel».