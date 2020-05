Uteundervisning fungerer

Gjennom kreativ og nysgjerrig lek i naturen, vil barn få bedre mestringsfølelse.

Ved å bruke bruke kroppen ute i naturen, skaper barn mening i tilværelsen, skriver innsenderne. Foto: Paul S. Amundsen

Barbara Maria Sageidet, førsteamanuensis, UiB, Marianne Presthus Heggen, førstemanuensis, HVL, Kristin Grøsvik, førsteamanuensis, UiS, Ingunn Berrefjord Ugelstad, universitetslektor, UiS og Synnøve Eikeland, universitetslektor, UiS

Kravene om økt utetid gir landets barnehager en glimrende mulighet til å ruste

barna for en fremtid der helse, miljø, solidaritet, kunnskap og samarbeid blir

viktig for et godt og bærekraftig samfunn.

Nå er barna tilbake i barnehagene. Sammen med de voksne har de vært gjennom en unntakstilstand, med spørsmål, tanker og savn av vennene. Mange har også vært mer innendørs enn vanlig.

Ifølge Utdanningsdirektoratets anbefalinger, bør barnehagebarn nå være mye ute, også i naturen utenfor barnehagens område. I naturen blir det lettere å være sosiale, også med god avstand for å unngå smitte.

Likevel har det vært lite praktisk fokus og forskning på sammenhengen mellom helse, fysisk fostring, naturfag og bærekraft for de minste.

Ved de nasjonale sentrene for barnehageforskning, BARNkunne ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), og FILIORUM ved Universitetet i Stavanger (UiS), har vi vært opptatt av disse problemstillingene. Vi har blant annet sett nærmere på to årlige studentekskursjoner ved UiS og HVL, der fagene fysisk fostring og naturfag går sammen.

Forberedt med teori fra begge fag, fikk studentene utforske henholdsvis svaberg, fjære, skog og innsjø. Vi så at studentene kombinerte kunnskaper og ferdigheter fra begge fag på veldig kreative måter.

I møtet med ulendt terreng, skiftende vær, ukjente plante- og dyrearter og mangfoldige økologiske samspill, ble studentene inspirert og motivert til samarbeid, kritisk tenkning, risikovurdering og gjensidig hensyn til hverandre.

Disse erfaringene viser hvor viktig det er at fremtidens barnehagelærere får praktisk erfaring ute i naturen, som de kan ta med seg når de skal jobbe med helse og bærekraftig utvikling i barnehagen.

For små barn er kroppslige erfaringer med verden rundt dem helt grunnleggende, og gjennom bevegelse og bruk av kroppen ute i naturen, finner og skaper barn mening i tilværelsen.

Barna kan også slik bli oppmerksomme på egne og andres muligheter og begrensninger, styrker og svakheter, og lære å verdsette dem, samt lære at vi mennesker i mange sammenhenger er best i fellesskap.

Forskning på helse fra sosiologen Aaron Antonovsky viser at vi kan føle oss bedre enn (helse)situasjonen skulle tilsi, når vi gjør positive aktiviteter og bevisste valg på egen hånd.

Han beskriver hvordan forhold både i oss selv og våre omgivelser, kan styrke troen på at vi kan påvirke vår egen livssituasjon og bidra til bedre helse.

En opplevelse av støtte fra omgivelsene, muligheter for aktiv deltakelse og involvering i givende aktiviteter, vil ut fra en slik forståelse bidra til å gjøre oss bedre i stand til å mestre livet.

Dette er viktige perspektiver å ha med seg, også i barnehagehverdagen. Lek og aktiviteter som innebærer fysisk utfoldelse, utforskning og mestringsopplevelser sammen med andre, vil høyst sannsynlig være meningsfullt for barn flest.

I en tid preget av trykkende «koronastemning», kan slike fellesopplevelser ha stor verdi.

Store globale utfordringer som klimakrisen og koronapandemien, er noe som også de yngste barna får med seg. De merker at de voksne er usikre, samtidig som de opplever det som lite konkret og håndgripelig.

Både barn, voksne, eksperter og forskere er usikre i krisesituasjoner. Forskningen vår på uteundervisning har vist at naturen byr på mangfoldige utfordringer og muligheter for å erfare og lære å mestre uforutsigbare situasjoner og små «kriser» der og da.

For barn trenger ikke usikkerhet nødvendigvis å være noe negativt, men noe de må få støtte til å møte og håndtere innenfor trygge rammer og ut fra egne forutsetninger.

Gjennom kreativ og nysgjerrig lek i naturen, sanseopplevelser og førstehåndserfaringer, vil barn kunne lære både å vurdere og mestre risikofylte situasjoner på egne premisser.

Barn lærer også å forutse hva som vil skje når de mister en pinne, eller når planter ikke får vann. Slike opplevelser kan gi barn en begynnende forståelse av hvordan de selv aktivt kan være med på å påvirke fremtiden.