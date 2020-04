Hvilken annen by kan fremvise en slik parade?

Det er ingen tvil om at 17. mai-komiteen gjør en glimrende jobb.

Thorbjørn Kaland mener Bergen har Norges beste 17. mai-feiring, og liker ikke kritikken mot 17. mai-komiteen. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Thorbjørn Kaland Bergen

Når Sofie Marhaug skriver i BT 28. april at bergenserne har noe å lære av Oslo når det gjelder 17. mai-feiring, kan hun ikke ta mer feil.

Jeg ser med stor sorg at feiringen av både 1. mai og 17. mai nedskaleres på grunn av smittefare, men uttaler meg her ut fra de ordinære 17.-maifeiringer.

Hvordan i all verden kan Marhaug si at Bergen kan lære noe av en by som ikke engang har 17. mai-prosesjon? De barna hun etterlyser, går jo i flaggtoget der alle skoler, speidere og buekorps går.

Thorbjørn Kaland Foto: Privat

I hovedprosesjonen i Bergen går alle byens foreninger, speidere, musikkorps, universitetet, alle studentkor og korps, kort sagt alt som kan krype og gå.

Her prøver alle aktørene å overgå hverandre med underholdende innslag, samt å fremvise foreningens aktiviteter for det store publikum. Her vises det parodier på politiske nyheter og politiske kampsaker eksponeres.

Men 17. mai er langt mer enn en festdag. Det er den viktigste dagen for å manifestere vår identitet, vår norskhet, vår selvstendighet og vår inkluderende integrering. Buekorpssjefen kan like gjerne være født i Pakistan.

Mange som ikke er født i Norge, går stolte i prosesjonen med symboler og flagg fra sitt fødeland, og befester vårt fargerike flerkulturelle samfunn.

Hvilket annet land, hvilken annen by kan fremvise en slik flerkulturell parade?

Flosshattene provoserer åpenbart Sofie Marhaug, da hun ser den som et gammelt borgerlig symbol. I Oslo der man verken har morgenprosesjon, hovedprosesjon eller fakkeltog om kvelden, går alle barna opp til slottet og hilser på herrene i flosshatt.

Å kritisere 17.-maikomiteen i Bergen er totalt grunnløst, og vitner om en skremmende uvitenhet om den byen Marhaug selv er med å styre. Om det er bare menn, om det er kvinner, transvestitter eller hvem det enn måtte være i 17.-maikomiteen er likegyldig, så lenge de gjør en god jobb.

Det er ingen tvil om at komiteen gjør en glimrende jobb, med de tusen detaljer som skal organiseres for at en kvart million bergensere skal få feire nasjonaldagen.

Marhaug tar feil i påstanden om at komiteen er et gammelt gubbevelde som gjenvelger seg selv. I de årlige valgene inviteres byens foreninger til å stille kandidater til 17. mai-komiteen. Byens foreninger er således ansvarlig for alder og kjønn.

Sofie Marhaug kan ta en tur til Oslo 17. mai, skriver Thorbjørn Kaland. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Bergen har ikke mer å lære av Oslo enn vi har å lære av Beijing når det gjelder 17. mai-feiring, simpelthen fordi Bergen arrangerer verdens beste og mest vellykkede, inkluderende og sosiale nasjonaldag.