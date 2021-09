La oss snakke om kvalitet i barnehagen!

No er tida inne for å drive pedagogikk, ikkje butikk.

«Kvalitet kostar pengar. Då treng vi kvar krone, og helst fleire kroner som alle må gå tilbake til barnehagen», skriv innsendaren.

Kjersti Hauso Bernes Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Bergen

Eg snakkar ikkje om kvalitet målt i ei brukarundersøking. Ei brukarundersøking gjev ein peikepinn på kvalitet og måler føresette si oppleving av eit tilbod.

Det måler kor vidt barnehagen serverer alle måltid, kor vidt maten er varm eller kald, om opningstida er frå sju til sju eller frå åtte til fire eller, litt sett på spissen, om barnehagen vaskar skitne regnklede. Dette er ikkje kvalitet!

Foreldra er ikkje saman med dei tilsette og ungane gjennom dagen. Dei ser ikkje korleis språkarbeidet er når klokka er tolv, og ein av tre tilsette avviklar pausen sin.

Tidleg innsats startar ikkje i skulen, men i barnehagen, meiner Kjersti Hauso Bernes i Utdanningsforbundet.

Kvalitet i barnehage handlar om dei tilsette sin kompetanse. Det handlar om barnehagelæraren si utdanning, kunnskapen om barns utvikling og pedagogikk.

Og ikkje minst om korleis rammevilkåra er for at pedagogen saman med fagarbeidarar og assistentar, kan gjere kunnskapen sin om til praktisk arbeid.

Barnehagelæraren har med seg ei brei kompetanse på barn frå 0–7 år, kunnskap om emosjonell og motorisk utvikling, språkutvikling, sosial utvikling og mykje meir.

Ikkje minst har pedagogar kunnskap om korleis ein kan legge til rette for leik, vennskap og læring for dei minste barna, som kan gjennomførast ved god hjelp av dyktige fagarbeidarar og assistentar!

Barnehagen kan avdekke om nokre barn treng særskilt hjelp og oppfølging på eit eller fleire område og gje god og utviklingsstøttande oppfølging til det, men då treng vi rammer som gir oss tid.

Vi treng gode bygg og uteareal. Vi treng fleire tilsette saman med barna gjennom dagen. Fleire pedagogar. Dessutan treng vi nok administrativ leiing i form av ein styrar i kvar barnehage, og gjerne konsulent slik at styraren kan drive med fagleg utvikling og personalarbeid. Kunnskapen har vi!

Kvalitet kostar pengar. Då treng vi kvar krone, og helst fleire kroner som alle må gå tilbake til barnehagen! Det betyr at pengane ikkje kan sive ut i store utbytte eller flytting av pengar mellom ulike holdingselskap.

Det er dette som må vera på plass for at dei norske barnehagane skal levere endå betre kvalitet i dag. Det er sjølvsagt at kvalitet i barnehagen er bra for barna, men det er også bra for framtidas vaksne og framtidas samfunn.

Det har i lang tid no vore snakk om tidleg innsats. Tidleg innsats startar ikkje i skulen. Til skulestart er det berre innsats, og kanskje til og med litt sein innsats.

Dei tilsette i dei ulike yrkesgruppene som er representert i barnehagen gjer kvar dag ein fantastisk jobb, men veit også at dei kan gjere ein enda betre jobb om rammevilkåra vert betre. Det gjeldt anten ein arbeider i kommunal eller privat barnehage.

La oss snakke litt mindre om brukarundersøkingar, marknadsføring, konkurranse og eigarform. La debatten handle om kva vi treng av rammer for å utøve god pedagogikk heile dagen, og ikkje berre tre–fire timar der det er full bemanning.

Dei som er opptekne av å drive gode pedagogiske barnehagar til det beste for barn, har lite å frykte for endringar i barnehagelova. Lovendringa har som mål å legitimere dei økonomiske ressursane ein får tildelt frå offentlege midlar, slik at det i neste sving er legitimt å gje meir.

Noko finpuss trengst kanskje for at alt skal treffe slik som det er tenkt, men no er tida inne for å drive pedagogikk og ikkje butikk.