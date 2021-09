Slanking ser ut til å være skadelig

Vektfokus og slanking er etter alle solemerker en helseskadelig tilnærming.

Eivind Meland Professor emeritus, UiB

Gro Beate Samdal Førsteamanuensis ved VID, Betanien

I sommer brakte Bergens Tidende et viktig debattinnlegg med en kvinne som hadde gjennomlevd mange år med et trøblete forhold til mat og egen kropp. Hun fortalte at det var en konkret situasjon hvor hun ble veid av skolehelsetjenesten som utløste spiseforstyrrelsen.

Et leserinnlegg like etter hevdet at overvekt og fedme er et stort folkehelseproblem, og vi har ingen andre effektive tiltak for å følge ungdommens vektutvikling over tid.

Sammenhengen mellom vekt og helse er kompleks og dårlig belyst både i opplysningsvirksomhet i samfunnet, i forskning og i retningslinjer for hvilke tiltak helsetjenesten skal tilby. Vi har som forskere interessert oss for denne tematikken, og vil belyse utfordringene både med egen og andres forskning.

Vi legger hovedvekt på psykososiale og motivasjonspsykologiske faktorer.

Kroppsvekten kan være et helseproblem. Både veldig høy og veldig lav vekt er forbundet med helseproblem. Imidlertid opptrer fedme ofte i sammenheng med andre forhold som er sterkt medvirkende til uhelse. For eksempel lav sosioøkonomisk status, fysisk inaktivitet, kroppsmisnøye, stigmatisering og hyppige vektskifter i forsøk på å slanke kroppen («jojoslanking»).

Når det i forskningen blir kontrollert for slike faktorer, reduseres den selvstendige sammenhengen mellom kroppsvekt og uhelse sterkt. Det er bekreftet i svært mange studier at de fleste slankemetoder har en kortvarig effekt, og at de fleste gjenvinner sin opprinnelige vekt eller blir fetere over tid.

I en stor amerikansk behandlingsstudie, med pasienter med høy risiko for hjertesykdom, klarte deltakerne som fikk slankeprogrammet å redusere vekten under lang tids oppfølging. Imidlertid ga ikke dette en lavere forekomst av hjertesykdom hos dem som gikk ned i vekt, sammenliknet med kontrollgruppen. «Lakmustesten» på om helsetjenestetiltaket virket falt negativt ut.

Vi har studert hva som skjer med kroppsvekt, kroppsmisnøye og kosthold i en seks måneders oppfølgingsstudie ved kommunale frisklivssentraler. De som ble tilbudt og aksepterte kurs i kostveiledning, økte sitt inntak av sunne matvarer.

Kroppsvekten ble ikke endret etter seks måneder, men vi fant heller ingen forverring av deltakernes kroppsbilde. De faktorene som forklarte et eventuelt vekttap, var i første rekke misnøye med egen kropp, lav selvtillit, hyppige vektskifter og motivasjon basert på dårlig samvittighet.

Personlige egenskaper, som å ha motivasjon for endring basert på selvbestemmelse, og med forventninger om å mestre fysisk aktivitet, var også forbundet med en lavere vekt i løpet av perioden. Et dårligere kroppsbilde etter seks måneder hadde sammenheng med faktorer som også forklarte en vektnedgang, som for eksempel lav selvtillit og motivasjon for endring basert på dårlig samvittighet.

Kroppsbildet ble bedre hos dem som hadde en positiv opplevelse av egen helse, var tilfredse med livet og hadde forventninger om å mestre økt fysisk aktivitet. Det var med andre ord positive psykologiske og mestringsfaktorer som bevirket vektnedgang, samtidig som kroppsbildet ble bedret.

Hvorvidt veiing av barn og unge bør være en del av en norsk folkehelsestrategi, må først og fremst basere seg på forskningsfunn i denne aldersgruppen. I en toårs oppfølgingsstudie blant 11- og 13-åringer i Sogn og Fjordane fant vi mye av de samme funnene som vi gjorde blant voksne.

Vi studerte hvordan selvtillit, opplevelsen av egen helse og kroppsvekt (kroppsmasseindeks) var innbyrdes forbundet og hvilke faktorer som bedret eller forverret disse helsemålene. Både selvtillit og positiv opplevelse av egen helse var knyttet til det å ha en slankere kropp. Mens slanking og intensjonen om å bli slankere var forbundet med vektoppgang etter to år.

Selvtilliten ble styrket blant dem som opplevde sin helse som god, og som var tilfreds med kroppen og vekten. De sistnevnte faktorene forklarte også en bedre opplevelse av egen helse over tid.

I sum kan vi si at sammenhengen mellom kroppsvekt og helse er kompleks. Det er lite som taler for at et fokus på kroppsvekt fremmer helse over tid. Det er mye som taler for at det helsefremmende arbeidet heller bør fokusere på positive faktorer. Som å utvikle aksept for egen og andres kropper, styrke individets selvtillit og bedre opplevelse av helsen gjennom mestring og glede av bevegelse og sunne matvaner.

Vi ser en lovende folkehelsestrategi i det som internasjonalt går under betegnelsen «Health at every size» (Helse uansett størrelse, HUS). Alle kropper fortjener respekt, og helsepersonellets holdninger skal avspeile dette.

Det er etter hvert kommet studier av vektnøytrale mestringstilbud som bygger på prinsippene fra HUS. Oppsummeringer av forskning på slike tilbud gir grunn til optimisme. Det er positive funn på ulike helsemål, blant annet stabilisering av vekt og bedre psykisk helse. Noen finner bedre helseindikatorer, som for eksempel blodtrykk og kolesterolnivå, sunnere kost- og spisevaner, bedring i spiseforstyrrelser, selvfølelse og depresjon.

Det er færre som dropper ut av tilbudet, og endringene synes stabile over tid. Ingen av disse kunnskapsoppsummeringene viser negative helseeffekter eller vektoppgang.

Helsetjenesten og folkehelsearbeidet trenger et paradigmeskifte. Vektfokus og slanking er et udokumentert helsetiltak, og representerer etter alle solemerker en helseskadelig tilnærming.