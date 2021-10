Mest for snobber og østlendinger? Her er folkets syn på klemming.

Hvem klemmer hvem i Norge, og hvorfor gjør vi det?

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie gir hverandre en klem under pressekonferansen om koronasituasjonen 24. september.

«Snart kan dere klemme barnebarna igjen!» har vært regjeringens løfte gjennom koronapandemien og argumentet for å gi de eldre vaksinen først. Uavhengig av om de eldre har barnebarn, og om de har lyst å klemme dem. Hvor kommer denne insisteringen på at vi alle higer etter en klem fra?

Allerede før koronaen diskuterte folk klemming, men diskusjonen tok seg opp da vi alle sammen ble anbefalt å slutte å klemme, og den når igjen nye høyder når vi nå får lov å klemme igjen. Noen har savnet å klemme, mens har andre frydet seg over å slippe denne helsikes klemmingen. Men hvem klemmer egentlig hvem i Norge, og hvorfor gjør vi det?

Å gi hverandre en klem når man hilser på hverandre, er relativt nytt i Norge. Hilsemåter, som alt annet, forandrer seg med tiden. Å bukke, neie, løfte på hatten og å kysse på hånden er alle ting vi har sluttet med. Vi hilser ikke lenger med «god aften» eller «Guds fred». Ting forandrer seg, og det å klemme som en del av en hilsen blant venner ser ut til å være en av disse forandringene.

Norsk etnologisk gransking (NEG) spurte i 2008 en gruppe mennesker hvordan de hilste på hverandre, både nå og tidligere. Bare 26 prosent av respondentene nevnte klemming som en måte å hilse på. Flertallet av disse spesifiserte at de vanligvis ikke klemmer.

De klemmeglade var oftest fra Østlandet, mens flere fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge fremhevet at de vanligvis ikke klemte. I noen av intervjuene kommenteres det at å klemme er en østlandsting, eller noe «snobbete» eller «nymotens og urbant». De samme utsagnene er det lett å finne igjen i klemmekommentarfeltene på nettet.

Klemming kan også brukes som en hersketeknikk, mener forsker Klara Sjo.

Det er først og fremst familie og nære venner som folk sier at de klemmer. I motsetning til land som Frankrike, hvor man kysser hverandre på kinnet (eller i alle fall lar kinnene nærme seg hverandre og lager kysselyd) klemmer vi ikke, eller i svært liten grad, når vi treffer noen for første gang. Dermed vil det fort føles ubehagelig for mange å få en klem av noen en knapt kjenner.

Det er også forskjell i kjønn og alder blant klemmerne. Kvinner forteller at de i større grad klemmer andre kvinner, og i mindre grad klemmer menn. Menn derimot, klemmer nesten utelukkende bare kvinner.

Unge menn klemmer i noen større grad andre menn, men likevel langt mindre enn de klemmer kvinner. Eldre klemmer i mindre grad enn de unge. Dette gjelder ikke bare Norge, for forskning viser det samme i Sverige og USA.

Den tredje tingen som gjør at det kan føles ubehagelig å bli klemt, er maktforhold. En plutselig klem fra sjefen når du kommer på jobb, trøtt en tirsdags morgen, ville nok vekke de fleste raskere enn en kopp kaffe, men ikke nødvendigvis på en like positiv måte.

Fordi sjefen står i et maktforhold til deg, kan det lett føles ubehagelig å si nei til klemmen. Dette er jo det som er kjernen i #metoo: Det er vanskelig å si nei til noen som kan være med å bestemme over fremtiden din. Jo flere ulikheter, jo mindre klemming.

Hvorfor vi har begynt å klemme mer, er usikkert. Noen mener det er påvirkning fra utenlandske hilsemåter som vi har lært oss gjennom mer kontakt med andre kulturer, eller fra det vi har sett i filmer og serier. Også i andre land er klemming blitt en vanlig hilsen, og også der leder de unge og urbane an trenden. Det kan se ut som at klemmingen er noe som sprer seg i flere land, uten av vi helt kan se hvor den kommer fra.

En annen årsak til at vi har begynt å klemme hverandre mer, kan være at vi har blitt mindre formelle i omgangsformen. En klem er en langt mindre formell hilsen enn et håndtrykk eller nikk, som noen kan føle er for stivt for å vise hvor glad de er for å treffe en god venn.

Fordi klemmen som en hilsen er såpass ny for oss, er det lett at det én person tenker er en riktig hilsen, oppfattes som feil av en annen. Når en person vil klemme, og den andre ikke, kan det oppstå ubehagelige, men også morsomme situasjoner.

Videoen av Trond Giske som prøver å gi en stiv Jens Stoltenberg en bursdagsklem, er et godt eksempel på en slik skikkelig klein klem. Giske gjorde seg klar til å klemme, men Stoltenberg var relativt uvillig og trakk seg unna. I etterkant gikk Stoltenbergs pressetalsmann ut og sa at han bare klemte damer. Så, selv om han er en så moderne mann at han klemmer, var han altså den gang ikke så moderne at han klemte andre menn.

Fordi en klem av en du ikke kjenner så godt, så lett kan bli oppfattet som ubehagelig, kan den også brukes som en hersketeknikk. For eksempel kan det lett oppfattes som ubehagelig at en eldre mann klemmer en ung kvinne, både for kvinnen og dem rundt. Men en klem kan også brukes som hersketeknikk motsatt vei.

En ung kvinnelig bekjent sa at hun hadde klemt «gamle, sinte menn» for å få dem til å roe seg ned under en diskusjon. Og det trenger ikke å være en klem engang. Kristin Halvorsen fortalte for noen år siden at det holdt å ta på Carl I. Hagen for å sette ham ut, fordi han kom fra en generasjon der man ikke var vant med å bli berørt av fremmede.

Hilse-klemmen er forbeholdt den innerste kretsen, men det finnes anledninger der vi klemmer utenfor denne. Når det skjer noe spesielt, både trist og hyggelig, gir man ofte en klem til folk man ellers ikke klemmer. Bursdager og andre store feiringer, eller det motsatte, begravelser og andre triste begivenheter.

Og ikke minst når man scorer mål i fotballkamper. Jeg mistenker at de færreste av målscorerne og deres lagkamerater klemmer når de treffer hverandre, men når de scorer mål, ja, da er det lov.

Koronaepidemien satte en stopper for det meste av sosial klemming av både det ene og det andre slaget, og mange har lurt på om vi ville begynne å klemme igjen etter korona. Etter den første uken med gjenåpning kan det se ut som noen prøver å ta igjen 500 klemmeløse dager i løpet av kortest mulig tid, mens andre synes at vi godt kan fortsette å holde hverandre på noen armlengders avstand.

Om hilse-klemmen er kommet for å bli eller om den forsvinner, gjenstår ennå å se. Men før du kaster deg om halsen på noen i ren gledesrus, så er det kanskje greit å spørre dem om de faktisk vil ha en klem.