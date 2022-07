Cruiseturistar som pariakaste

Det kan verke som at det er heilt greitt å omtale cruiseturistar på ein nedlatande og elitistisk måte.

«Det er ikkje riktig at Bergen Havn berre er interessert i å tene pengar på cruiseturismen», skriv Astrid Tomassen, kommunikasjonssjef i Bergen Havn.

Astrid Tomassen Kommunikasjonssjef Bergen Havn

BT-kommentator Gerd Margrete Tjeldflåt likar ikkje cruiseturistar og cruiseskip. Det gjer heller ikkje kollegaene hennar, kulturredaktør Jens Kihl og kommentator Anne Rokkan.

Dette kjem til uttrykk både i ein lengre kommentar i BT laurdag 9. juli, og i podkasten «Nokon må gå»:

«De gjør byen vår kjipere»

«De klynger seg sammen, nervøse og livredde for å miste reiselederen av syne»

«De er sykt irriterende»

Dette er nokre av kommentarane frå dei tre journalistane, og så ironiserer dei og ler godt over desse amerikanske turistane i oransje allvêrsjakker som skal ut og gjere byen farleg, som Tjeldflåt uttrykkjer det.

Å vere kritisk til cruiseturismen er heilt forståeleg. Skipa er store, det kjem røyk frå pipene, og det fører til mange menneske på ein gong. Dessutan er cruiserederia store, internasjonale selskap som vi ikkje veit så mykje om. Her har BT som mediehus eit oppdrag å gjere, og på vegner av lesarane kan og bør dei stille dei rette spørsmåla.

Det som ikkje er forståeleg, er at det kan verke som BT har sett i gang ein rein propagandakampanje mot cruiseturismen. Og at det her er heilt greitt å omtale cruiseturistar på ein nedlatande og elitistisk måte, samtidig som ein synsar og fremjar påstandar utan å vise til kjelder eller dokumentasjon.

Astrid Tomassen, kommunikasjonssjef i Bergen Havn

Tjeldflåt slår mellom anna fast at Bergen er den fjerde største cruisebyen i Europa, og gjer eit nummer av det. Men Bergen har tradisjonelt sett vore den fjerde største cruisehamna i Nord-Europa, noko som ikkje er ein liten detalj. Alle dei største cruisehamnene ligg i Sør- Europa, så vi kan ikkje samanlikne oss med korkje Venezia eller Barcelona.

Dessutan viser tala rapportert til oss frå reiarlaga at Bergen så langt i år har hatt 35 prosent færre vitjande cruiseturistar enn i 2019, så dei store hordane let vente på seg

Ein annan påstand er at Bergen Havn berre er interessert i å tene pengar på cruiseturismen, og ikkje har ansvar for byens ve og vel. Dette er heller ikkje riktig.

Ja, Bergen Havn har i dag dei største inntektene sine frå cruiseturismen, men selskapet har dei siste åra sett at det må setjast krav til cruiseturismen. Det har difor vore jobba målretta i fleire år med innovative løysingar som landstraum og differensierte hamneavgifter. Målet er ei heilt utsleppsfri hamn innan 2030, og gjerne før den tid.

Og til Tjeldflåt, som ikkje likar å vakne opp til cruiseskip omtrent kvar dag frå juni til september, så kan eg trøyste henne med at i dei 80 dagane som er att fram til første oktober, så vil det vere 38 cruiseanløp i Jekteviken der ho bur.

Det betyr mindre enn halvparten av dagane. Resten av året har ho som nabo til ei godshamn fritt utsyn til containerar, supplyskip, asfalt og litt sjø.