Godt nok for barna, men ikke for bystyret

Hvis politikere har problemer med åpent landskap, tenk på hvordan det er for skoleelever.

En rekke partier er negative til å flytte inn i det nyoppussede rådhuset. Åpne kontorareal er blant årsakene som løftes frem. Det provoserer innsenderne.

Étienne Sandanger og Kamilla Vågen Lærere ved Garnes ungdomsskule

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I 20 år har Bergen kommune vært en aggressiv utbygger av baseskoler, men når de selv må flytte inn i åpne kontorlandskap, sitter det langt inne for politikerne å godta denne løsningen. De spinker og sparer på skolen, men kommunen kan tillate seg å bruke en halv milliard på noe som de selv ikke vil bruke.

Torsdag 19. mai ble det skrevet i Bergens Tidende at kun ett av partiene som uttaler seg, sier klart ja til å flytte inn i det nyoppussede rådhuset som nylig har blitt renovert for 500 millioner kroner.

Stridens kjerne ligger ifølge politikerne i at de må flytte fra cellekontor til åpent kontorlandskap. Argumentene for en slik endring har vært mange, blant annet arealeffektivitet og kostnadsreduksjon. Det er forståelig at politikerne angrer seg i dag, men sett i lys av misbruket av fellesskapets midler, skaper denne flyttenekten en viss bismak. For oss lærere i skolen provoserer det enda mer.

Étienne Sandanger og Kamilla Vågen er begge lærere ved Garnes ungdomsskule.

24. mai ble det vedtatt at Garnes ungdomsskule skal rives, og at det skal bygges en ny skole for Arna bydel. Skolen skal bygges etter en modell med flere eufemismer: «åpen læringsarena», «fleksibelt læringsareal» eller «pedagogisk læringsarena» også kjent som «baseskole». Kjært barn har mange navn.

I den tidlige planleggingsfasen ble lærere og tillitsvalgte fra Garnes ungdomsskule invitert til en rekke andre baseskoler i bergensområdet. Slik har man solgt prosjektet til lærere og ledelse, uten at man i realiteten har spurt om lærernes og elevenes ønsker eller behov. Det meste vi har fått av innflytelse, har vært at noen få utvalgte har vært med å bestemme hvor noen vegger skulle stå.

I mai vedtok bystyret at Garnes ungdomsskule skal rives og erstattes.

Hvorfor velger vi da å trekke paralleller mellom disse to sakene?

Det var med stor glede for lærerne vi kunne lese i BT 3. mai 2021 at byrådet skrotet baseskolemodellen for Bergen og omegn. Med dette øynet vi et håp om at planene for Garnes ungdomsskule ville bli endret. Slik ble det ikke. Skolen vår blir derfor den siste som bygges etter denne modellen i Bergen kommune, selv om planen for ny skole fortsatt kun eksisterer på tegnebrettet.

Baseskoler er et betent tema, for noen er det «magnum opus» i moderne pedagogikk, for andre en torn i siden som hindrer god undervisning. Enkelt forklart er baseskole når undervisningen ikke foregår i tradisjonelle klasserom, men i større, åpne landskap med et varierende antall elever og lærere i samme rom.

På sitt mest positive er forskningen til baseskoler tvetydig og sier lite til ingenting om en særdeles positiv effekt, mens forskningen som er negativ, fremstår som et mareritt for ansatte og elever i skolen.

Argumentasjonen for baseskolen er såpass svak at man til slutt forstår at det kun handler om én ting: økonomi. Baseskolen krever mindre plass pr. elev slik at kommunen sparer penger på både areal, materialbruk, antall lærere og vikarutlegg. Høres det kjent ut?

Les også Vi må slutte å gi barn premie hver gang de gjør noe bra

Når slagordet for den norske skole er at den skal være for alle, er det rart å lage en skole som passer for veldig få, slik tanken er for Garnes ungdomsskule. Hvis bystyret sliter med å sitte i samme rom med partier som har andre meninger enn dem selv, kan man bare spekulere i hvordan det er for barn med ulik læringsevne, læringsnivå, konsentrasjonsevne, ulike diagnoser og behov som skal sitte, lære og utvikle seg sammen.

Vi har allerede elever med synlig atferdsendring bare det er 30 elever i rommet. Hva skal vi da gjøre når det er snakk om 50 elever?

Les også Holen skole er et eksempel til etterfølgelse

De som har måttet leve med baseskole en god stund, konkluderer ofte med det samme: at det er de svake elevene som får svi for denne ordningen. Det er ikke bare skoleansatte som ser den negative utviklingen og problemene åpne løsninger skaper; også foreldre ser en tydelig endring i barna sine med både mistrivsel og lite progresjon.

Politikerne har tydeligvis muligheten til å nekte å flytte inn, og de har mulighet til å finne nye kontorlokaler etter behov. Dette valget får ikke elevene.

Kanskje bystyrepolitikerne skulle tenkt på utfordringene de ville møte før, siden planene om åpne kontorlandskap i det nye kommunebygget ble annonsert offentlig allerede i 2017. Hvis rett skal være rett, så bør de ta til takke med det de får, for det må vi. Eller kan vi også sette oss på bakbeina og nekte å flytte inn?