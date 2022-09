Ikke alle unge har et lag som hever stemmen for dem

For oss er det viktig at også disse barna har et verdifullt fritidstilbud.

Nylig demonstrerte flere idrettslag mot kommunens planer om å gjøre Åsanehallen om til såkalt Fysak, et senter for uorganisert fysisk aktivitet.

Eva Synnøve Hagewick Steigen Nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen

Even Sørland Leder i Åsane Arbeiderparti

Den siste uken har vi sett den organiserte idretten demonstrere mot etablering av midlertidig Fysak i Åsanehallen. Ingen er tjent med at barn som driver med fysisk aktivitet på fritiden, settes opp mot hverandre. Noen må også heve stemmen for dem som ikke har en trener, ikke har et lag og ikke drar på cup.

Den organiserte idretten i byen vår favner om mange barn og unge. Vi er veldig glade for at Åsane er en av de bydelene som de siste årene har fått flere baner til å drive med organisert idrett. Det fortjener idretten. Og det skaper glede og entusiasme for mange.

Men ikke alle finner plassen sin i en klubb eller på et lag. For oss i Arbeiderpartiet er det viktig at også disse barna har et verdifullt fritidstilbud, og et sted å være etter skoletid. Derfor mener vi det er en stor seier for barn og unge i Åsane at vi nå har funnet rom til å etablere en midlertidig Fysak.

Åsanehallen har vært stengt i flere år, og det har lenge vært kjent at den ikke skal tas i bruk av den organiserte idretten igjen. Hallen og tomten den står på, skal selges for å dekke deler av regningen for uteområdene og infrastrukturen rundt Åsane Arena, som var kommunens bidrag til at anlegget kunne bygges.

Ap-politikerne Eva Synnøve Hagewick Steigen og Even Sørland forsvarer bruken av Åsanehallen til Fysak.

Åsane arena, og anlegget utenfor, er et fantastisk anlegg som virkelig prioriterer idretten i Åsane. Det er vi alle veldig glade for, og det har vært en god prioritering at byrådet har brukt mer enn 150 millioner kroner på den organiserte idretten i Åsane Arena.

Arbeidet med flere idrettshaller i andre områder og realisering av permanent Fysak sammen med ny svømmehall i sentrale Åsane fortsetter, men slike satsinger tar tid.

Nå har vi fått muligheten til å bruke den gamle Åsanehallen midlertidig til Fysak i stedet for å selge den som planlagt. Det er en seier for barn og unge, og det er en seier for Åsane.

