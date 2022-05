17. mai-festen var bedre enn sitt rykte

Tusenvis av ungdommer var mest opptatt av sang og dans på Festplassen.

Det var rekordstor oppslutning med tusenvis av ungdommer som fylte Festplassen, skriver formannen i 17. mai-komiteen.

Cecilie Lycke Formann i 17.mai-komiteen i Bergen

Det har vært mer fokus på det som var problematisk i feiringen av 17. mai, enn alt det var å glede seg over. Jeg kommer aldri til å glemme den fantastiske deltakelsen gjennom hele den solskinnsrike dagen.

Maken til respons på «gratulerer med dagen», og «hurra for 17. mai», har jeg ikke opplevd i de 16 årene jeg har vært med i 17. mai-komiteen.

Formannen i 17. mai-komiteen, Cecilie Lycke, her avbildet under fjorårets feiring.

Utover dagen ble det som forventet mer åpenlys drikking, også blant svært unge, slik vi også opplevde i fjor. Dette er et samfunnsproblem som ikke bare gjelder 17. mai, og som jeg håper vi vil finne gode løsninger på.

I planleggingen av årets feiring har vi vært spesielt opptatt av hva 17. mai-komiteen kan gjøre for å bidra til gode opplevelser for ungdommene hvor alkoholen ikke står i sentrum.

Resultatet ble at vi tok spanderbuksen på og laget en skikkelig fest for ungdommen om kvelden på Festplassen med flere kjente artister. DJ Tarjej Strøm, som har ledet arrangementet i mange år, sendte en begeistret SMS i etterkant, hvor han sier at maken har han aldri opplevd.

Det var rekordstor oppslutning med tusenvis av ungdommer som fylte Festplassen.

Jeg har blitt korrigert for min uttalelse til BT i går om drikking på dette arrangementet fra komitémedlemmer som var tettere på, og her kommer rett versjon.

Vel hadde mange med seg alkohol da de kom, men det tok ikke lang tid før de var mer opptatt av sang og dans. Det var ingen tilløp til bråk, og vaktene våre var kun tilskuere. Det hele ble avsluttet med en jublende fellesynging av «Ja, vi elsker» før fyrverkeriet satte et punktum for en feiring vi vil minnes lenge!

Vi vil ta med oss denne positive erfaringen inn i dialogen vi har med politi og byrådsledelse i etterkant av feiringen. Kanskje vi kan få til mer ute i bydelene? Dette engasjerer oss!