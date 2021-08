Lettvint frå BT

Noreg reddar ikkje verda med å slutte å produsere olje.

«Det må langt kraftigare kost til enn å plante trær for å redde klima. Det kan vi vera einige med BT om», skriv Liv Kari Eskeland (H).

Liv Kari Eskeland Stortingsrepresentant (H), Energi- og miljøkomiteen

Bergens Tidende kjem med uriktige påstandar om Høgre sin klimapolitikk på leiarplass 9. august. Dette er lettvint journalistikk avisa burde halde seg for god for.

Høgre er heilt einig i at det må mange tiltak til for å løyse klimakrisa. Med Høgre i regjeringa har vi lagt fram 106 konkrete tiltak i klimaplanen, alle desse forslaga let BT vere å nemne.

Tvert om åtvara vi i debatten om klimameldinga om å trekke skogen inn i klimarekneskapen. Det må i tilfelle kome i tillegg til alle andre tiltak vi skal gjere for å nå klimamåla. Det må langt kraftigare kost til enn å plante trær for å redde klima. Det kan vi vera einige med BT om.

Den nye IPCC-rapporten trekk opp eit dystert bilete på mogelegheitene våre for å nå klimamåla, men vi kan også velje å sjå mogelegheiter for vårt innovative næringsliv i denne rapporten. For vi har allereie greidd å skaffe oss teknologisk fortrinn med grøn skipsfart og med karbonfangst og lagring, og vi er godt i gang med satsing på flytande havvind og hydrogen som alternativ energiberar.

Høgre ser ingen grunn til at Noreg ikkje skal vera med på å dekke behovet for olje og gass.

Likevel – verda vil trenge olje og gass enno ei stund framover – vi ser ingen grunn til at Noreg ikkje skal vera med på å bidra til å dekke dette behovet. Det vil gje oss inntekter til å fase inn alternative teknologiar og energi som på sikt fører til eit karbonnøytralt energisystem.

Så må energiselskapa framover gjera risikovurderingar for kva energiformer dei vil satse på. At dei fornybare kjeldene er langt å føretrekka, er udiskutabelt, og det underbygger vi med å innføre CO₂-avgift. Men Noreg reddar ikkje verda med å slutte å produsere olje og gass så lenge behovet for desse energiberarane er til stades.

Vi greier likevel å ha to tankar i hovudet samstundes, for aldri har det blitt satsa så mykje på innovasjon, forsking og utvikling av nye grøne løysingar som det er blitt gjort med denne høgrestyrte regjeringa. Det vil på sikt undergrave behov for fossile energikjelder.

Dette gjer vi i forvissing om at det karbonnøytrale samfunn er nødvendig for å hindre ei oppvarming som overstig måla i Paris-avtala.